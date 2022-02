Node 8's require('util').promisify as a node module, so you can use it right now!

Supports all major node versions.

Usage

const promisify = require ( 'util-promisify' ); const fs = require ( 'fs' ); const stat = promisify(fs.stat); stat( '/tmp/' ).then( s => { });

Installation

$ npm install util-promisify

API

See util.promisify 's API docs.

If available, the Symbol is reexported from node core's util module.

License

MIT