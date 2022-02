buffer utf8 characters that would otherwise span chunk boundaries

example

Here we'll write some chinese characters at random byte offsets:

var utf8Stream = require ( 'utf8-stream' ); var through = require ( 'through' ); var u8 = utf8Stream(); u8.pipe(through( function ( buf ) { var s = buf.toString( 'utf8' ); this .queue(s.split( '' ).join( '

' ) + '

' ); })).pipe(process.stdout); u8.write(Buffer([ 0xe9 , 0x81 ])); u8.write(Buffer([ 0x99 , 0xe9 , 0x81 , 0xa0 , 0xe6 ])); u8.write(Buffer([ 0x9c , 0xaa , 0xe4 , 0xbe ])); u8.write(Buffer([ 0x86 , 0xe7 , 0x9a , 0x84 , 0xe4 , 0xba , 0x8b ])); u8.write(Buffer([ 0xe4 , 0xbb , 0xb6 ])); u8.end();

Inside the through(function (buf) {}) , each buf will never span a utf8 multi-byte character so we can just call .toString('utf8') .

output:

methods

var utf8Stream = require ( 'utf8-stream' )

var u8 = utf8Stream()

Return a through stream u8 that will never emit a chunk that spans a utf8 multi-byte character.

install

With npm do:

npm install utf8-stream

license

MIT