return the number of bytes in a unicode string

example

var bytes = require ( 'utf8-length' ); console .log(bytes( '¡dooq dǝǝq' ));

result:

node example/beep.js 13

methods

var bytes = require ( 'utf8-length' )

Return the number of bytes needed to store string .

install

With npm do:

npm install utf8-bytes

license

MIT