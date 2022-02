return an array of all the bytes in a unicode string

This module is like Buffer(str).toJSON() , but without using Buffer .

example

var bytes = require ( 'utf8-bytes' ); console .log(bytes( '[☉,☼]' ));

output:

$ node example/utf8-bytes.js [ 91 , 226 , 152 , 137 , 44 , 226 , 152 , 188 , 93 ]

methods

var bytes = require ( 'utf8-bytes' )

Return an array of integers from 0 through 255, inclusive, representing the bytes in the unicode string str .

install

With npm do:

npm install utf8-bytes

license

MIT