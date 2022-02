npm install usps-webtools

Initializing the usps model with usps server url address, and user id.

Example:

const USPS = require ( 'usps-webtools' ); const usps = new USPS({ server : 'http://production.shippingapis.com/ShippingAPI.dll' , userId : 'USPS User id' , ttl : 10000 });

Verify takes two parameters: object and callback.

object: street1, street2, city, state, zip

callback: err, address

Example

usps.verify({ street1 : '322 3rd st.' , street2 : 'Apt 2' , city : 'San Francisco' , state : 'CA' , zip : '94103' }, function ( err, address ) { console .log(address); });

zipCodeLookup takes two parameters: object and callback.

object: street1, street2, city, state

callback: err, address

Example

usps.zipCodeLookup({ street1 : '322 3rd st.' , street2 : 'Apt 2' , city : 'San Francisco' , state : 'CA' }, function ( err, address ) { console .log(address); });

cityStateLookup takes two parameters: zipcode and callback.

zipcode: 5 digit zipcode

callback: err, address

Example