Function call that acts like a using statement.

npm install --save using-statement

Before:

const camera = new Camera(); try { outputPicture(camera.takePictureSync()); } finally { camera.dispose(); }

After:

import { using } from "using-statement" ; using( new Camera(), camera => { outputPicture(camera.takePictureSync()); });

Features

Supports synchronous, asynchronous, and generator functions.

Handles exceptions to ensure the resource is properly disposed.

Accepts objects with a #dispose() , #close() , or #unsubscribe() method.

, , or method. Allows asynchronously disposing when using a synchronous or asynchronous function.

Examples

Setup:

export class Camera { takePictureSync() { return pictureData; } async takePicture() { return pictureData; } dispose() { } }

Synchronous example:

import { using } from "using-statement" ; import { Camera } from "./Camera" ; using( new Camera(), camera => { const picture = camera.takePictureSync(); outputPicture(picture); });

Asynchronous example:

import { using } from "using-statement" ; import { Camera } from "./Camera" ; ( async ( ) => { await using( new Camera( ), async camera => { const picture = await camera.takePicture( ); outputPicture( picture ); } ); } ) () ;

Generator function example:

import { using } from "using-statement" ; import { Camera } from "./Camera" ; const picturesIterator = using( new Camera(), function *( camera ) { for ( let i = 0 ; i < 10 ; i++) yield camera.takePictureSync(); }); for ( const picture of picturesIterator) { outputPicture(picture); }

Inspiration