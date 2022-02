Use Tweakpane in React apps

Try it here on Codesandbox

npm install tweakpane use-tweaks

Basic example

import { useTweaks } from "use-tweaks" function MyComponent ( ) { const { speed, factor } = useTweaks({ speed : 1 , factor : { value : 1 , min : 10 , max : 100 }, }); return ( < div > {speed} * {factor} </ div > ); }

Misc

Folders

You can add a top-level folder by passing the name as first argument of the hook:

import { useTweaks } from "use-tweaks" const { speed, factor } = useTweaks( "My title!" , { speed : 1 , factor : 1 })

You can also nest folders by using the makeFolder helper:

import { useTweaks, makeFolder } from "use-tweaks" const { speed, factor } = useTweaks( "My Title!" , { speed : 1 , ...makeFolder( "Advanced" , { factor : 1 , }, false ), })

Buttons

Use the makeButton helper to create and add a button

import { useTweaks, makeButton } from "use-tweaks" const { speed, factor } = useTweaks({ speed : 1 , factor : { value : 1 , min : 10 , max : 100 }, ...makeButton( "Log!" , () => console .log( "Hello World!" )) })

Separator

Use the makeSeparator helper to add a separator

import { useTweaks, makeSeparator } from "use-tweaks" const { speed, factor } = useTweaks({ speed : 1 , ...makeSeparator(), factor : { value : 1 , min : 10 , max : 100 }, })

License

This project is open source and available under the MIT License