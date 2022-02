Declarative React hook for setTimeout



Demo on CodeSandbox

Declarative adaptation of setTimeout based on Dan Abramov's blog post about setInterval

install

npm install use-timeout

usage

import useTimeout from 'use-timeout' function SimpleExample ( ) { const [message, setMessage] = useState( 'changing in 2 seconds...' ) useTimeout( () => setMessage( 'changed!' ), 2000 ) return < div > {message} </ div > }

but why?

Long answer long: overreacted.io/making-setinterval-declarative-with-react-hooks/

license

MIT © siddharthkp