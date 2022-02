👆+🔎 React hook for panning and zooming a container.

Supports touch devices since version 0.4.0.

Installation

yarn add use-pan-and-zoom / npm install use-pan-and-zoom --save

Requirements

This package is a React Hook and therefor requires React 16.8 or newer.

Quick Start

import usePanZoom from "use-pan-and-zoom" ; export default function Demo ( ) { const { transform, setContainer, panZoomHandlers } = usePanZoom(); return ( < div ref = {(el) => setContainer(el)} style={{ touchAction: "none" }} {...panZoomHandlers} > < div style = {{ transform }}> < p > Drag to 👆 and scroll / pinch to 🔎 me! </ p > </ div > </ div > ); }

Parameters

All parameters are optional

Parameter Type Default enablePan boolean true enableZoom boolean true requireCtrlToZoom boolean false disableWheel boolean false panOnDrag boolean true preventClickOnPan boolean true zoomSensitivity number 0.01 minZoom number 0 maxZoom number Infinity minX number -Infinity maxX number Infinity minY number -Infinity maxY number Infinity initialZoom number 1 initialPan position { x: 0, y: 0 } onPanStart (touches: position[], transform: transform) => void () => {} onPan (touches: position[], transform: transform) => void () => {} onPanEnd () => void () => {} onZoom (transform: transform) => void () => {}

Where:

position = { x: number, y: number }

transform = { x: number, y: number, zoom: number }

Output