Easier to write a controlled component

此 hooks 可以轻松的实现一个受控组件。使用方式类似于 useState ,支持通过第二个参数传入 { value, onChange} 来覆盖掉默认的 value 与 setValue。

Usage

yarn add use-merge-value

import React, { useState } from 'react'; import useMergeState from 'use-merge-value'; const ControlledInput: React.FC<{ value: string; onChange: (value: string) => void }> = props => { const [value, setValue] = useMergeState('', props); return ( <div> <input value={value} onChange={e => setValue(e.target.value)}></input>{' '} </div> ); };

LICENSE

MIT