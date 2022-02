React hooks library to add highly customisable file uploads into your react application.

Install

npm install --save use-file-upload yarn add use-file-upload

Fork Demo on Codesandbox

Usage

Basic File Upload

import React from 'react' import { useFileUpload } from 'use-file-upload' const App = () => { const [file, selectFile] = useFileUpload() return ( < div > < button onClick = {() => { // Single File Upload selectFile() }} > Click to Upload </ button > {file ? ( < div > < img src = {file.source} alt = 'preview' /> < span > Name: {file.name} </ span > < span > Size: {file.size} </ span > </ div > ) : ( < span > No file selected </ span > )} </ div > ) } export default App

Working with selected file

If you want to perform other tasks with the selected file you can pass the callback which returns {source, name, size, file } .

import React from 'react' import { useFileUpload } from 'use-file-upload' const App = () => { const [file, selectFile] = useFileUpload() return ( < div > < button onClick = {() => { // Single File Upload selectFile({}, ({ source, name, size, file }) => { // file - is the raw File Object console.log({ source, name, size, file }) // Todo: Upload to cloud. }) }} > Click to Upload </ button > {file ? ( < div > < img src = {file.source} alt = 'preview' /> < span > Name: {file.name} </ span > < span > Size: {file.size} </ span > </ div > ) : ( < span > No file selected </ span > )} </ div > ) } export default App

Multiple Files Upload

Select multiple files at a go.

import React from 'react' import { useFileUpload } from 'use-file-upload' const App = () => { const [files, selectFiles] = useFileUpload() return ( < div > < button onClick = {() => { // Single File Upload selectFiles({ multiple: true }, (files) => { // Note callback return an array files.map(({ source, name, size, file }) =>{ console.log({ source, name, size, file }) }) // Todo: Upload to cloud. })) }} > Click to Upload </ button > {files ? ( files.map((file) => ( < div > < img src = {file.source} alt = 'preview' /> < span > Name: {file.name} </ span > < span > Size: {file.size} </ span > </ div > )) ) : ( < span > No file selected </ span > )} </ div > ) } export default App

Note: callback and files return an array for multiple files select.

Setting Allowed File type

Restrict what types of files can be selected using the accept option.It Support all file extensions or MIME types

import React from 'react' import { useFileUpload } from 'use-file-upload' const App = () => { const [file, selectFile] = useFileUpload() return ( < div > < button onClick = {() => { // Single File Upload accepts only images selectFile({ accept: 'image/*' }, ({ source, name, size, file }) => { // file - is the raw File Object console.log({ source, name, size, file }) // Todo: Upload to cloud. }) }} > Click to Upload </ button > {file ? ( < div > < img src = {file.source} alt = 'preview' /> < span > Name: {file.name} </ span > < span > Size: {file.size} </ span > </ div > ) : ( < span > No file selected </ span > )} </ div > ) } export default App

License

MIT © Marvinified