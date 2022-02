Use Deep Compare

Use Deep Compare - React hooks, except using deep comparison on the inputs, not reference equality. Read about Hooks feature.

Installation

Note: React 16.8+ is required for Hooks.

With npm

npm i use-deep-compare

Or with yarn

yarn add use-deep-compare

Usage

useDeepCompareEffect

import React from "react" ; import { useDeepCompareEffect } from "use-deep-compare" ; function App ( { object, array } ) { useDeepCompareEffect( () => { return () => { }; }, [object, array]); return < div > {/* render significant thing */} </ div > ; }

useDeepCompareCallback

import React from "react" ; import { useDeepCompareCallback } from "use-deep-compare" ; function App ( { object, array } ) { const callback = useDeepCompareCallback( () => { }, [object, array]); return < div > {/* render significant thing */} </ div > ; }

useDeepCompareMemo

import React from "react" ; import { useDeepCompareMemo } from "use-deep-compare" ; function App ( { object, array } ) { const memoized = useDeepCompareMemo( () => { }, [object, array]); return < div > {/* render significant thing */} </ div > ; }

Credits