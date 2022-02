useDebouncy

πŸŒ€ Small (~0.2kb) debounce effect hook for React with TypeScript support

Features

πŸ‘Œ No dependencies.

πŸ‹οΈβ€ Tiny. ~0.2kb. Size Limit controls the size.

~0.2kb. Size Limit controls the size. 🦾 Performance. Used by requestAnimationFrame.

Used by requestAnimationFrame. πŸ“– Types. Support TypeScript.

Support TypeScript. 🎣 Easy. Use like React effect or function.

Installation

NPM

npm install use-debouncy

Yarn

yarn add use-debouncy

Import bit component

Check bit component here

bit import eavam.use-debouncy/use-debounce

Usage

Use as effect hook

import React, { useState } from 'react'; import useDebouncy from 'use-debouncy/effect'; // <== importing from effect const App = () => { const [value, setValue] = useState(''); useDebouncy( () => fetchData(value), // function debounce 400, // number of milliseconds to delay [value], // array values that the debounce depends (like as useEffect) ); return ( <input value={value} onChange={(event) => setValue(event.target.value)} /> ); };

Use as callback function

import React, { useState } from 'react'; import useDebouncy from 'use-debouncy/fn'; // <== importing from fn const App = () => { const handleChange = useDebouncy( (event) => fetchData(event.target.value), // function debounce 400, // number of milliseconds to delay ); return <input value={value} onChange={handleChange} />; };

API Reference

function useDebouncyEffect ( fn: () => void , wait?: number , deps?: any [] ): void ;

Prop Required Default Description fn βœ“ Debounce callback. wait 0 Number of milliseconds to delay. deps [] Array values that the debounce depends (like as useEffect).

function useDebouncyFn ( fn: (...args: any []) => void , wait?: number , ): ( ...args: any [] ) => void ;

Prop Required Default Description fn βœ“ Debounce handler. wait 0 Number of milliseconds to delay.

License