useAsyncMemo

React hook for generating async memoized data.

API

function useAsyncMemo < T >( factory: () => Promise <T>, deps: DependencyList, initial?: T ): T

If factory returns undefined or null , useAsyncMemo will leave the memoized value unchanged.

Demo

Import

import {useAsyncMemo} from "use-async-memo"

Fetch API:

const data = useAsyncMemo(doAPIRequest, [])

or

const data = useAsyncMemo( () => doAPIRequest(), [])

or

const data = useAsyncMemo( () => { return doAPIRequest() }, [])

or

const data = useAsyncMemo( async () => { return await doAPIRequest() }, [])

Search on inputting:

const [input, setInput] = useState() const users = useAsyncMemo( async () => { if (input === '' ) return [] return await apiService.searchUsers(input) }, [input], [])

Get loading status:

const [loading, setLoading] = useState( true ) const data = useAsyncMemo( async () => { setLoading( true ) const response = await doAPIRequest() setLoading( false ) return response }, [])

With ability of manual clearing:

const [input, setInput] = useState() const [clearFlag, setClearFlag] = useState({ val : false }) function clearItems ( ) { setClearFlag({ val : true }) } const users = useAsyncMemo( async () => { if (clearFlag.val) { clearFlag.val = false return null } if (input === '' ) return [] return await apiService.searchUsers(input) }, [input, clearFlag], [])

With debounced value: