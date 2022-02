untyped

▶️ Check online playground

Usage

Install package

Install untyped npm package:

yarn add untyped npm i untyped

Define reference object

First we have to define a reference object that describes types, defaults and normalizer

const defaultPlanet = { name : 'earth' , specs : { gravity : { $resolve : val => parseFloat (val), $default : '9.8' }, moons : { $resolve : ( val = [ 'moon' ] ) => [].concat(val), $schema : { title : 'planet moons' } } } }

Resolving Schema

import { resolveSchema } from 'untyped' const schema = resolveSchema(defaultPlanet)

Output:

{ "properties" : { "name" : { "type" : "string" , "default" : "earth" }, "specs" : { "properties" : { "gravity" : { "default" : 9.8 , "type" : "number" }, "moons" : { "title" : "planet moons" , "default" : [ "moon" ], "type" : "array" , "items" : [ { "type" : "string" } ] } }, "type" : "object" } }, "type" : "object" }

Generating types

import { resolveSchema, generateTypes } from 'untyped' const types = generateTypes(resolveSchema(defaultPlanet))

Output:

interface Untyped { name: string , specs: { gravity: number , moons: string [], }, }

Generating markdown

import { resolveSchema, generateTypes, generateMarkdown } from 'untyped' const markdown = generateMarkdown(generateTypes(resolveSchema(defaultPlanet)))

Output:

# `name` - **Type** : `string` - **Default** : `"earth"` # `specs` ## `gravity` - **Type** : `number` - **Default** : `9.8` ## `moons` - **Type** : `array` - **Default** : `["moon"]`

Contribution

Clone repository

Install dependencies with yarn install

Use yarn web to start playground website

to start playground website Use yarn test before push to ensure all tests and lint checks passing

License

MIT

Thanks to @dominikschreiber for donating package name.