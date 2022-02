A universal logging library for Node and the browser

Installation

npm install --save universal-logger

Browser

Use universal-logger-browser to display logs in the browser console.

npm install --save universal-logger-browser

Usage

import emoji from 'node-emoji' ; import logger, { TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, OFF } from 'universal-logger' ; import { minimal } from 'universal-logger-browser' ; const log = logger() .use(minimal()) .on( 'log' , (context, messages) => { }); log.disableStackTrace(); log.setLevel(TRACE); log.log(INFO, 'The logger has initialized' ); log.trace(emoji.get( 'mostly_sunny' )); log.debug(emoji.get( 'sun_small_cloud' )); log.info(emoji.get( 'barely_sunny' )); log.warn(emoji.get( 'rain_cloud' )); log.error(emoji.get( 'lightning_cloud' ));

Log Level

log.getLevel(); log.setLevel(TRACE); log.setLevel(OFF);

Custom Log Level

import logger, { defineLogLevel } from 'universal-logger' ; import { minimal } from 'universal-logger-browser' ; const SILLY = defineLogLevel( 'silly' , 0 ); const VERBOSE = defineLogLevel( 'verbose' , 1 ); const INFO = defineLogLevel( 'info' , 2 ); const WARN = defineLogLevel( 'warn' , 3 ); const ERROR = defineLogLevel( 'error' , 4 ); const FATAL = defineLogLevel( 'fatal' , 5 ); const log = logger() .use(minimal()); log.setLevel(SILLY); log.log(SILLY, 'Custom Log Level' );

Enable/Disable Stack Trace

log.enableStackTrace(); log.disableStackTrace();

Custom Log Processing

log.on( 'log' , (context, messages) => { });

Namespace

import emoji from 'node-emoji' ; import logger, { DEBUG } from 'universal-logger' ; import { minimal } from 'universal-logger-browser' ; const namespace = emoji.get( 'rainbow' ); const contextLog = logger(namespace) .use(minimal()) .on( 'log' , (context, messages) => { console .log( 'Custom log processing:' , context, messages); }); contextLog.enableStackTrace(); contextLog.setLevel(DEBUG); contextLog.trace(emoji.get( 'mostly_sunny' )); contextLog.debug(emoji.get( 'sun_small_cloud' )); contextLog.info(emoji.get( 'barely_sunny' )); contextLog.warn(emoji.get( 'rain_cloud' )); contextLog.error(emoji.get( 'lightning_cloud' ));

Browser Logging

Minimal

import logger, { TRACE } from 'universal-logger' ; import { minimal } from 'universal-logger-browser' ; const log = logger() .use(minimal()); log.enableStackTrace(); log.setLevel(TRACE); log.log(INFO, 'The logger has initialized' ); log.trace(emoji.get( 'mostly_sunny' )); log.debug(emoji.get( 'sun_small_cloud' )); log.info(emoji.get( 'barely_sunny' )); log.warn(emoji.get( 'rain_cloud' )); log.error(emoji.get( 'lightning_cloud' ));

Styleable

import logger, { TRACE } from 'universal-logger' ; import { styleable } from 'universal-logger-browser' ; const log = logger() .use(styleable({ showTimestamp : true })); log.enableStackTrace(); log.setLevel(TRACE); log.log(INFO, 'The logger has initialized' ); log.trace(emoji.get( 'mostly_sunny' )); log.debug(emoji.get( 'sun_small_cloud' )); log.info(emoji.get( 'barely_sunny' )); log.warn(emoji.get( 'rain_cloud' )); log.error(emoji.get( 'lightning_cloud' ));

Plugins

