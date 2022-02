A port of Node v6's internal _deepEqual function in a universal style.

Issues and improvements should be done in Node.js first.

API

deepEqual(actual, expected, [strict])

USAGE

var deepEqual = require ( 'universal-deep-strict-equal' ); deepEqual({ a : 1 }, { a : '1' }); deepEqual({ a : 1 }, { a : '1' }, false ); deepEqual({ a : 1 }, { a : '1' }, true );

INSTALL

npm install universal-deep-strict-equal

AUTHOR

CONTRIBUTORS

LICENSE

Licensed under the MIT license.