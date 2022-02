Universal Base64

Small universal base64 functions for node.js and browsers.

Why? Universal projects deployed to browsers should not need Buffer for base64 functionality already built into browsers ( window.btoa and window.atob ).

Installation

npm install universal-base64 --save

Usage

import { decode, encode } from "universal-base64" ; encode( "test" ); decode( "dGVzdA==" );

TypeScript

This module uses TypeScript and contains type definitions on NPM.

License

Apache 2.0