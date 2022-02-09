A powerful, easy-to-use, configurable charting and data visualization library for Unity.
一款基于UGUI的数据可视化图表插件。
English Doc
一款基于
UGUI的功能强大、易用、参数可配置的数据可视化图表插件。支持折线图、柱状图、饼图、雷达图、散点图、热力图、仪表盘、环形图、极坐标、水位图、K线图等常见图表。
XCharts问答
XChartsAPI手册
XCharts配置项手册
XCharts更新日志
教程：5分钟上手XCharts
TextMeshPro 的支持。
CandlestickChart K线图。
2.0 版本进行了大量的重构和调整，并不完全兼容
1.0 版本，升级后部分参数设置可能被重置为默认值，请谨慎升级。
TexMeshPro。
XCharts的图表由组件和数据组成。不同的组件和数据可以组合成不同类型的图表。组件分为主组件和子组件，主组件包含子组件。
|Theme
|主题组件
|Title
|标题组件
|Legend
|图例组件
|Grid
|网格组件
|Axis
|坐标轴组件
|Series
|系列组件
|Tooltip
|提示框组件
|DataZoom
|区域缩放组件
|VisualMap
|视觉映射组件
|Radar
|雷达组件
|Settings
|全局设置组件
|LineChart
|这线图
|BarChart
|柱状图
|PieChart
|饼图
|RadarChart
|雷达图
|ScatterChart
|散点图
|HeatmapChart
|热力图
|GuageChart
|仪表盘
|RingChart
|环形图
|LiquidChart
|水位图
|PolarChart
|极坐标图
|CandlestickChart
|K线图
以下是LineChart折线图和主组件、子组件的关系结构：
.
├── LineChart
. ├── ThemeInfo
├── Title
│ └── Location
├── Legend
│ └── Location
├── Tooltip
├── DataZoom
├── VisualMap
├── Grid
├── Axis
│ ├── AxisLine
│ ├── AxisName
│ ├── AxisLabel
│ ├── AxisTick
│ └── AxisSplitArea
├── Series
│ ├── ItemStyle
│ ├── AreaStyle
│ ├── SerieSymbol
│ ├── LineStyle
│ ├── LineArrow
│ ├── SerieLabel
│ ├── Emphasis
│ ├── Animation
│ └── SerieData
└── Settings
本项目在
Unity 2017.4.27f1和
.Net 3.5下开发，在
Unity 5、
Unity 2018、
Unity 2019上测试正常。理论上可运行于任何支持
UGUI的
Unity版本。
通过下载源码或
unitypackage包导入到你的项目中。
如果你是
2018.3及以上版本，可通过
Package Manager的
Git来导入包（
2.0-upm分支对应的
Release版本，更新速度较慢，但相对更稳定）：
Packages目录下的
manifest.json文件，在
dependencies下加入以下内容（或者通过
Package Manager的
Add package from git URL...）：
"com.monitor1394.xcharts": "https://github.com/monitor1394/unity-ugui-XCharts.git#2.0-upm",
Unity，可能会花3到5分钟进行下载和编译，成功后就可以开始使用
XCharts了。
XCharts，删除掉1步骤所加的内容即可。
XCharts，删除
manifest.json文件的
lock下的
com.monitor1394.xcharts相关内容即会从新下载编译。在
Component -> XCharts -> Upgrade Check可以检测是否有新版本可更新。
Git。
在Editor上快速创建一个图表：
Hierarchy试图下右键或菜单栏
GameObject下拉：
XCharts->LineChart，即可快速创建一个简单的折线图出来。
Inspector 视图下可以调整各个组件的参数，
Game 视图会实时反馈调整的效果。各个组件的详细参数说明可查阅XCharts配置项手册。
更多的代码动态控制的例子请参考教程：5分钟上手XCharts 。
邮箱：monitor1394@gmail.com
QQ群：XCharts交流群（
202030963）
VIP群：XCharts技术支持VIP群（
867291970）
捐助和技术支持：☞ 看这里