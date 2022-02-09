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unity-ugui-xcharts

by monitor1394
2.5.0 (see all)

A charting and data visualization library for Unity. 一款基于UGUI的数据可视化图表插件。

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10d ago

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License

MIT

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DefinitelyTyped

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5.0/51
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Readme

XCharts

A powerful, easy-to-use, configurable charting and data visualization library for Unity.
一款基于UGUI的数据可视化图表插件。
English Doc

一款基于UGUI的功能强大、易用、参数可配置的数据可视化图表插件。支持折线图、柱状图、饼图、雷达图、散点图、热力图、仪表盘、环形图、极坐标、水位图、K线图等常见图表。

XCharts问答
XChartsAPI手册
XCharts配置项手册
XCharts更新日志
教程：5分钟上手XCharts

XCharts 2.0

  • 底层重构，分层绘制，优化可扩展性，支持更多数据。
  • 支持多组件模式。
  • 支持大部分图表的任意组合。
  • 支持主题定制、导入和导出，更多的主题配置参数。
  • 支持全局配置参数调整。
  • 支持自定义图表的快速定制。
  • 新增 TextMeshPro 的支持。
  • 新增 CandlestickChart K线图。
  • 注意： 2.0 版本进行了大量的重构和调整，并不完全兼容 1.0 版本，升级后部分参数设置可能被重置为默认值，请谨慎升级。

特性

  • 内置丰富示例和模板，参数可视化配置，效果实时预览，纯代码绘制。
  • 支持折线图、柱状图、饼图、雷达图、散点图、热力图、热力图、仪表盘、环形图、极坐标、水位图等十种常见图表。
  • 支持直线图、曲线图、面积图、阶梯线图等折线图。
  • 支持并列柱图、堆叠柱图、堆积百分比柱图、斑马柱图等柱状图。
  • 支持环形图、玫瑰图等饼图。
  • 支持大部分图表的任意组合，同一图表中可同时显示多个相同或不同类型的图表。
  • 支持实线、曲线、阶梯线、虚线、点线、点划线、双点划线等线条。
  • 支持主题定制、导入和导出，内置三种默认主题。
  • 支持自定义图表内容绘制，提供绘制点、直线、曲线、三角形、四边形、圆形、环形、扇形、边框、箭头等绘图API。
  • 支持PC端和手机端上的数据筛选、视图缩放、细节展示等交互操作。
  • 支持万级大数据绘制。
  • 支持TexMeshPro

截图

linechart barchart piechart radarchart scatterchart heatmapchart gaugechart ringchart polarchart liquidchart combinations

术语

cheatsheet

XCharts的图表由组件和数据组成。不同的组件和数据可以组合成不同类型的图表。组件分为主组件和子组件，主组件包含子组件。

组件

Theme主题组件
Title标题组件
Legend图例组件
Grid网格组件
Axis坐标轴组件
Series系列组件
Tooltip提示框组件
DataZoom区域缩放组件
VisualMap视觉映射组件
Radar雷达组件
Settings全局设置组件

图表

LineChart这线图
BarChart柱状图
PieChart饼图
RadarChart雷达图
ScatterChart散点图
HeatmapChart热力图
GuageChart仪表盘
RingChart环形图
LiquidChart水位图
PolarChart极坐标图
CandlestickChartK线图

关系

以下是LineChart折线图和主组件、子组件的关系结构：

.
├── LineChart
.   ├── ThemeInfo
    ├── Title
    │   └── Location
    ├── Legend
    │   └── Location
    ├── Tooltip
    ├── DataZoom
    ├── VisualMap
    ├── Grid
    ├── Axis
    │   ├── AxisLine
    │   ├── AxisName
    │   ├── AxisLabel
    │   ├── AxisTick
    │   └── AxisSplitArea
    ├── Series
    │   ├── ItemStyle
    │   ├── AreaStyle
    │   ├── SerieSymbol
    │   ├── LineStyle
    │   ├── LineArrow
    │   ├── SerieLabel
    │   ├── Emphasis
    │   ├── Animation
    │   └── SerieData
    └── Settings

使用

  • 本项目在Unity 2017.4.27f1.Net 3.5下开发，在 Unity 5Unity 2018Unity 2019上测试正常。理论上可运行于任何支持UGUIUnity版本。

  • 通过下载源码或unitypackage包导入到你的项目中。

  • 如果你是2018.3及以上版本，可通过Package ManagerGit来导入包（2.0-upm分支对应的Release版本，更新速度较慢，但相对更稳定）：

    1. 打开Packages目录下的manifest.json文件，在dependencies下加入以下内容（或者通过Package ManagerAdd package from git URL...）： 
    "com.monitor1394.xcharts": "https://github.com/monitor1394/unity-ugui-XCharts.git#2.0-upm",
    1. 回到Unity，可能会花3到5分钟进行下载和编译，成功后就可以开始使用XCharts了。
    2. 如果要删除XCharts，删除掉1步骤所加的内容即可。
    3. 如果要更新XCharts，删除manifest.json文件的lock下的com.monitor1394.xcharts相关内容即会从新下载编译。在 Component -> XCharts -> Upgrade Check可以检测是否有新版本可更新。
    4. 注意： 通过这种方式导入要求本地先装有Git

  • 在Editor上快速创建一个图表：

    1. Hierarchy试图下右键或菜单栏GameObject下拉：XCharts->LineChart，即可快速创建一个简单的折线图出来。
    2. Inspector 视图下可以调整各个组件的参数，Game 视图会实时反馈调整的效果。各个组件的详细参数说明可查阅XCharts配置项手册

  • 更多的代码动态控制的例子请参考教程：5分钟上手XCharts

文档

日志

更新日志

Licenses

MIT License

其他

邮箱：monitor1394@gmail.com
QQ群：XCharts交流群（202030963
VIP群：XCharts技术支持VIP群（867291970
捐助和技术支持：☞ 看这里

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July 27, 2020
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