XCharts

A powerful, easy-to-use, configurable charting and data visualization library for Unity.

一款基于UGUI的数据可视化图表插件。

English Doc

一款基于 UGUI 的功能强大、易用、参数可配置的数据可视化图表插件。支持折线图、柱状图、饼图、雷达图、散点图、热力图、仪表盘、环形图、极坐标、水位图、K线图等常见图表。

XCharts问答

XChartsAPI手册

XCharts配置项手册

XCharts更新日志

教程：5分钟上手XCharts

XCharts 2.0

底层重构，分层绘制，优化可扩展性，支持更多数据。

支持多组件模式。

支持大部分图表的任意组合。

支持主题定制、导入和导出，更多的主题配置参数。

支持全局配置参数调整。

支持自定义图表的快速定制。

新增 TextMeshPro 的支持。

的支持。 新增 CandlestickChart K线图。

K线图。 注意： 2.0 版本进行了大量的重构和调整，并不完全兼容 1.0 版本，升级后部分参数设置可能被重置为默认值，请谨慎升级。

特性

内置丰富示例和模板，参数可视化配置，效果实时预览，纯代码绘制。

支持折线图、柱状图、饼图、雷达图、散点图、热力图、热力图、仪表盘、环形图、极坐标、水位图等十种常见图表。

支持直线图、曲线图、面积图、阶梯线图等折线图。

支持并列柱图、堆叠柱图、堆积百分比柱图、斑马柱图等柱状图。

支持环形图、玫瑰图等饼图。

支持大部分图表的任意组合，同一图表中可同时显示多个相同或不同类型的图表。

支持实线、曲线、阶梯线、虚线、点线、点划线、双点划线等线条。

支持主题定制、导入和导出，内置三种默认主题。

支持自定义图表内容绘制，提供绘制点、直线、曲线、三角形、四边形、圆形、环形、扇形、边框、箭头等绘图API。

支持PC端和手机端上的数据筛选、视图缩放、细节展示等交互操作。

支持万级大数据绘制。

支持 TexMeshPro 。

截图

术语

XCharts的图表由组件和数据组成。不同的组件和数据可以组合成不同类型的图表。组件分为主组件和子组件，主组件包含子组件。

组件

Theme 主题组件 Title 标题组件 Legend 图例组件 Grid 网格组件 Axis 坐标轴组件 Series 系列组件 Tooltip 提示框组件 DataZoom 区域缩放组件 VisualMap 视觉映射组件 Radar 雷达组件 Settings 全局设置组件

图表

LineChart 这线图 BarChart 柱状图 PieChart 饼图 RadarChart 雷达图 ScatterChart 散点图 HeatmapChart 热力图 GuageChart 仪表盘 RingChart 环形图 LiquidChart 水位图 PolarChart 极坐标图 CandlestickChart K线图

关系

以下是LineChart折线图和主组件、子组件的关系结构：

. ├── LineChart . ├── ThemeInfo ├── Title │ └── Location ├── Legend │ └── Location ├── Tooltip ├── DataZoom ├── VisualMap ├── Grid ├── Axis │ ├── AxisLine │ ├── AxisName │ ├── AxisLabel │ ├── AxisTick │ └── AxisSplitArea ├── Series │ ├── ItemStyle │ ├── AreaStyle │ ├── SerieSymbol │ ├── LineStyle │ ├── LineArrow │ ├── SerieLabel │ ├── Emphasis │ ├── Animation │ └── SerieData └── Settings

使用

本项目在 Unity 2017.4.27f1 和 .Net 3.5 下开发，在 Unity 5 、 Unity 2018 、 Unity 2019 上测试正常。理论上可运行于任何支持 UGUI 的 Unity 版本。

通过下载源码或 unitypackage 包导入到你的项目中。

如果你是 2018.3 及以上版本，可通过 Package Manager 的 Git 来导入包（ 2.0-upm 分支对应的 Release 版本，更新速度较慢，但相对更稳定）： 打开 Packages 目录下的 manifest.json 文件，在 dependencies 下加入以下内容（或者通过 Package Manager 的 Add package from git URL... ）： "com.monitor1394.xcharts" : "https://github.com/monitor1394/unity-ugui-XCharts.git#2.0-upm" , 回到 Unity ，可能会花3到5分钟进行下载和编译，成功后就可以开始使用 XCharts 了。 如果要删除 XCharts ，删除掉1步骤所加的内容即可。 如果要更新 XCharts ，删除 manifest.json 文件的 lock 下的 com.monitor1394.xcharts 相关内容即会从新下载编译。在 Component -> XCharts -> Upgrade Check 可以检测是否有新版本可更新。 注意： 通过这种方式导入要求本地先装有 Git 。

在Editor上快速创建一个图表： 在 Hierarchy 试图下右键或菜单栏 GameObject 下拉： XCharts->LineChart ，即可快速创建一个简单的折线图出来。 Inspector 视图下可以调整各个组件的参数， Game 视图会实时反馈调整的效果。各个组件的详细参数说明可查阅XCharts配置项手册。

更多的代码动态控制的例子请参考教程：5分钟上手XCharts 。

文档

日志

更新日志

Licenses

MIT License

其他