unionfs

Creates a union of multiple fs file systems.

npm install --save unionfs

This module allows you to use multiple objects that have file system fs API at the same time.

import {ufs} from 'unionfs' ; import {fs as fs1} from 'memfs' ; import * as fs2 from 'fs' ; ufs .use(fs1) .use(fs2); ufs.readFileSync( );

Use this module with memfs and linkfs . memfs allows you to create virtual in-memory file system. linkfs allows you to redirect fs paths.

You can also use other fs-like objects.

import * as fs from 'fs' ; import {Volume} from 'memfs' ; import * as MemoryFileSystem from 'memory-fs' ; import {ufs} from 'unionfs' const vol1 = Volume.fromJSON({ '/memfs-1' : '1' }); const vol2 = Volume.fromJSON({ '/memfs-2' : '2' }); const memoryFs = new MemoryFileSystem; memoryFs.writeFileSync( '/memory-fs' , '3' ); ufs .use(fs) .use(vol1) .use(vol2) .use(memoryFs); console .log(ufs.readFileSync( '/memfs-1' , 'utf8' )); console .log(ufs.readFileSync( '/memfs-2' , 'utf8' )); console .log(ufs.readFileSync( '/memory-fs' , 'utf8' ));

You can create a Union instance manually:

import {Union} from 'unionfs' ; var ufs1 = new Union; ufs1 .use(fs) .use(vol); var ufs2 = new Union; ufs2 .use(fs) .use( );

License

Unlicense - public domain.