Unidragger

Base draggable class

Used in Flickity and Draggabilly.

Unidragger handles all the event binding and handling to support a draggable library.

Features

Touch device support: iOS, Android, Microsoft Surface

Handles click events in input elements

Install

npm: npm install unidragger

Yarn: yarn add unidragger

Demo code

function Dragger ( elem ) { this .element = elem; } extend( Dragger.prototype, Unidragger.prototype ); Dragger.prototype.create = function ( ) { this .handles = [ this .element ]; this .bindHandles(); }; Dragger.prototype.dragStart = function ( event, pointer ) { console .log( 'drag start' ); }; Dragger.prototype.dragMove = function ( event, pointer, moveVector ) { var dragX = this .dragStartPoint.x + moveVector.x; var dragY = this .dragStartPoint.y + moveVector.y; this .element.style.left = dragX + 'px' ; this .element.style.top = dragY + 'px' ; }; Dragger.prototype.dragEnd = function ( event, pointer ) { console .log( 'drag end' ); };

MIT license

By Metafizzy 🌈🐻