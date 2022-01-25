准备一个uni-app项目（需要使用vue-cli安装的uni-app项目，因为hbuildx安装的项目没有相关依赖和src目录，进入uni-app官网查找使用vue-cli安装方式）
在项目根目录，安装
uniapp2wxpack
npx uniapp2wxpack --create
第二步完成之后，项目根目录下会自动创建
projectToSubPackageConfig.js，可按需进行配置
package.json文件中会自动添加以下命令
// 微信小程序开发
npm run dev:mp-weixin-pack
// 头条小程序开发
npm run dev:mp-toutiao-pack
// 支付宝小程序开发
npm run dev:mp-alipay-pack
// 百度小程序开发
npm run dev:mp-baidu-pack
// 微信小程序打包（生产环境）
npm run build:mp-weixin-pack
// 头条小程序打包（生产环境）
npm run build:mp-toutiao-pack
// 支付宝小程序打包（生产环境）
npm run build:mp-alipay-pack
// 百度小程序打包（生产环境）
npm run build:mp-baidu-pack
用小程序开发者工具预览
dist/dev/mp-weixin-pack目录（开发环境）
用小程序开发者工具预览
dist/build/mp-weixin-pack目录（生产环境）
uni-app项目的内容被打包成了一个目录混合进了原生小程序项目中
projectToSubPackageConfig.js
mainWeixinMp目录（可根据
projectToSubPackageConfig.js的配置修改目录名）
与普通uni-app项目的结构保持一致
│ babel.config.js
│ package-lock.json
│ package.json
│ postcss.config.js
│ projectToSubPackageConfig.js // 解耦包配置文件
│ README.md
├─dist
│ └─dev
│ ├─mp-weixin // uni-app微信小程序普通构建目录
│ └─mp-weixin-pack // uni-app微信小程序解耦构建目录（用于预览）
├─mainWeixinMp // 原生主小程序目录
├─public
└─src // uni-app源码目录
│ App.vue
│ LICENSE
│ main.js
│ manifest.json
│ package.json
│ pages.json
│ README.md
│ template.h5.html
│ uni.scss
│
├─pages
├─static
├─store
├─wxcomponents
└─wxresource // 原生页面及资源存放目录
src
mainWeixinMp (可根据不同的平台单独进行配置修改)
src/wxresource（头条是
src/ttresource,支付宝是
src/myresource,百度是
src/swanresource，也可设置成同一个）
uniSubpackage (可进行配置修改)
projectToSubPackageConfig.js
pack.config.js，也可使用
极端混合模式
在
mainWeixinMp/app.json中，将
uniSubpackage设置为分包目录
注意：
subPackages里的
pages设为空数组
此时，无论uni-app项目中的
pages.json如何设置，整个uni-app项目都会变成原生小程序项目的一个分包
// app.json中的subpackages
{
"subPackages":[{
"root":"uniSubpackage",
"pages":[]
}]
}
// pages.json
{
// indexPage配置后，会提升为整个小程序项目的首页
"indexPage":"",
"pages": [
{
"path": "pages/test/about",
"style": {
"navigationBarTitleText": "测试"
}
}
],
"subPackages":[{
"root": "pages/about",
"pages": [{
"path": "about",
"style": {
"navigationBarTitleText": "测试"
}
}]
}],
// uni项目中直接使用原生页面（src/wxresource/pages/test/index）
// 由于wxresourece目录是个虚拟目录，所以路径中要去掉
"wxResource":{
"pages":["pages/test/index"]
}
}
// pages.json
{
// indexPage配置后，会提升为整个小程序项目的首页
"indexPage":"",
"pages": [
{
"path": "pages/about/about",
"style": {
"navigationBarTitleText": "测试"
}
}
],
"wxResource":{
"subPackages":[{
"root": "pages/test",
"pages": ["index"]
}]
}
}
虽然设置在了不同的地方，但是构建后会合并到一起
// pages.json
{
// indexPage配置后，会提升为整个小程序项目的首页
"indexPage":"",
"pages": [
{
"path": "pages/about/about",
"style": {
"navigationBarTitleText": "测试"
}
}
],
// 构建后的目录uniSubpackage/pages/test
"subPackages":[{
"root": "pages/test",
"pages": [{
"path": "about",
"style": {
"navigationBarTitleText": "测试"
}
}]
}],
// 构建后的目录uniSubpackage/pages/test
"wxResource":{
"subPackages":[{
"root": "pages/test",
"pages": ["index"]
}]
}
}
默认混合方式，会将uni-app项目打包成一个目录，植入进原生小程序项目的根目录中
此方式对于uni-app项目的
app.vue中的生命周期与原生小程序的
app.js中的生命周期混合有三种处理方式，在
projectToSubPackageConfig.js中对
appMode进行设置（详见
appMode设置）
将完整的微信原生小程序项目，保证目录结构不变的情况下混合（merge）到uni-app项目中，使uni-app项目的目录结构与原生项目的目录结构保持一致（不单独区分
uniSubpackage目录）
规则：
app.js和
app.wxss以原生项目的文件路径为优先，并且会做特殊的混合处理，将uni打包后的
app.js和
app.wxss`与原生的文件混合
仅需要配置
projectToSubPackageConfig.js即可，并且项目中的
pack.config.js的
packPath属性也会自动变成空字符
// projectToSubPackageConfig.js
module.exports={
// 微信原生小程序目录
mainWeixinMpPath: 'mainWeixinMp',
// uni项目输出的分包在微信原生小程序中的路径
subPackagePath: '',
// uni项目的App.vue中初始设置的处理方式，默认是relegation(降级模式)，[top(顶级模式) / none(丢弃)]
appMode: 'top',
// 如果微信原生小程序目录中的目录名称合uni项目输出的目录名相同，是否融合处理，默认不融合处理，直接忽略原生小程序里的目录，merge以uni项目优先
mergePack: true
}
这样原生小程序就完整的迁移成了uni-app项目
解耦构建配置文件
module.exports={
// 微信原生小程序目录
mainWeixinMpPath: 'mainWeixinMp',
// 头条原生小程序目录
mainToutiaoMpPath: 'mainToutiaoMp',
// 支付宝原生小程序目录
mainAlipayMpPath: 'mainAlipayMp',
// 百度原生小程序
mainBaiduMpPath: 'mainBaiduMp',
// uni项目输出的分包在原生小程序中的路径
subPackagePath: 'uniSubpackage',
// project.config.json存放的目录，默认为null，会从原生小程序根目录查找，如果没有找整个项目根目录
projectConfigPath: null,
// uni项目的App.vue中初始设置的处理方式，默认是relegation(降级模式)，[top(顶级模式) / none(丢弃)]
// 如果ide不支持relegation，插件会转为top或者none，会在ide中发起警告提示
appMode: 'relegation',
// 如果原生小程序目录中的目录名称合uni项目输出的目录名相同，是否融合处理，默认不融合处理，直接忽略原生小程序里的目录，merge以uni项目优先
mergePack: false,
// uni-app项目的源码目录
sourceCodePath: 'src',
/**
* uni项目中的原生资源目录路径,null代表使用默认值
* process.env.PACK_TYPE = weixin 默认值为 'src/wxresource'
* process.env.PACK_TYPE = toutiao 默认值为 'src/ttresource'
* 也可以自行设定，通过环境变量process.env.PACK_TYPE进行动态设置
*/
wxResourcePath: null,
// 原生资源目录路径别名, null代表使用默认值，默认值为 @wxResource (所有类型小程序通用)
wxResourceAlias: null,
// 引用原生资源的js的特殊API名称设定, null代表使用默认值，默认值为 __uniRequireWx (所有类型小程序通用)
uniRequireApiName: null,
// 引用原生资源的样式文件的特殊API名称设定, null代表使用默认值，默认值为 __uniWxss (所有类型小程序通用)
uniImportWxssApiName: null,
// uni项目中的原生资源在pages.json中的特殊属性名称，null代表使用默认值，默认值为 wxResource (所有类型小程序通用)
configWxResourceKey: null,
// 插件
plugins: [
// 条件编译插件应该在混写插件之前使用
'jsPreProcessPlugin', // js条件编译
'cssPreProcessPlugin', // css条件编译
'htmlPreProcessPlugin', // html条件编译
]
}
头条是
ttresource,支付宝是
myresource,百度是
swanresource，也可以都配置成同一个
uni-app源码中要使用的原生页面及资源存放的目录（并非原生小程序目录）
wxresource目录中的页面都必须配置在
pages.json的
wxResource属性里
注意：wxresource目录构建后所在的物理路径，实际上就是src目录所在的路径，也就是uni包目录本身，所以构建后，wxresource中的文件和目录将被移动至uniSubpackage下，如果内容中有目录于src相同，则将会融合，目录名文件名都相同则将被丢弃
由于uni项目的
App.vue对应小程序的
app.js，在解耦包的模式中，会对主小程序的
app.js产生冲突。
所以设置了三种模式对
App.vue进行处理，可以在
projectToSubPackageConfig.js设置
App.vue中的钩子函数就只对目录有效
App.vue中的
onLaunch，会降级成首次进入uni目录才触发，同样的，
onHide会降级成只要离开uni目录的范围就会触发
App.vue中的钩子和主小程序的
app.js的钩子混合在一起
App.vue中的钩子
降级模式和顶级模式都会将
globalData和
getApp()返回的内容进行混合
所有模式都会将App.vue的初始设置保存在
wx.__uniapp2wxpack.uniSubpackage.__packInit中（
uniSubpackage属性是和uni的目录名保持一致的，如果修改目录名，属性名也会变更）
注意：如果要手动通过wx.__uniapp2wxpack触发App的钩子，需要首先确保触发onLaunch，否则App的onShow和onHide不会有效
用于存放解耦包相关方法和数据的对象，在引入解耦包的
app.js后，通过获取
wx.__uniapp2wxpack.uniSubpackage.__packInit，可以拿到uni项目
App.vue的初始化配置
其他平台小程序需要替换
wx对象为其他小程序对象
注意：其中uniSubpackage属性代表了解耦包的名称，名称变化，该属性也会相应的改变
只支持静态字符串参数
在uni-app项目的源码目录中的vue、js文件需要引入原生的微信小程序资源（除了uni-app自带的
wxcomponents目录外）都需要使用
__uniRequireWx方法(类似node的require)，并且往往会配合目录别名
@wxResource
const nativeResource = __uniRequireWx('@wxResource/nativeJs/test')
const nativeExportDefaultObject = __uniRequireWx('@wxResource/nativeJs/test1').defaut
const {nativeRestObject} = __uniRequireWx('@wxResource/nativeJs/test')
如果在typescript项目中，建议在项目的main.ts文件中声明
__uniRequireWx为全局变量，例如：
declare global {
const __uniRequireWx: any;
}
只支持静态字符串参数
在uni-app项目的源码目录中的vue、scss、less文件中引入原生的微信小程序wxss、ttss资源(类似
@import 'xxxxxx'),往往会配合目录别名
@wxResource
__uniWxss {
import: '@wxResource/nativeWxss/1.wxss';
import: '@wxResource/nativeWxss/2.wxss';
import: '@wxResource/nativeWxss/3.wxss';
}
__uniWxss {
import: '@wxResource/nativeWxss/1.ttss';
import: '@wxResource/nativeWxss/2.ttss';
import: '@wxResource/nativeWxss/3.ttss';
}
特殊的目录别名，此别名同时指向2个资源
@wxResource只能在
__uniRequireWx和
__uniWxss中使用
src/wxresource(头条是
src/ttresource,支付宝是
src/myresource,百度是
src/swanresource，也可以配置成统一)
// 跳出uni解耦包的目录，访问上层资源
__uniRequireWx('../@wxResource/top/1.js')
__uniRequireWx('@wxResource/../top/1.js')
// 绝对路径访问(访问原生小程序的根目录下的top/1.js)
__uniRequireWx('/top/1.js')
在通过
uniapp2wxpack构建完成的小程序项目中的uni解耦包目录下会存在
pack.config.js，这个文件仅仅是保存了uni解耦包在最终小程序中的目录名，以便uni项目中使用动态路径（非相对路径）跳转页面或者加载图片地址
注意：
pack.config.js的
packPath中保存的是绝对路径
// 使用pack.config.js中的packPath作为跳转uni项目页面的前缀
// 这样可以确保无论那种混合方式或者任意的uni解耦包命名，都能正确的跳转uni的页面
const { packPath } = __uniRequireWx('@wxResource/pack.config.js')
uni.navigateTo({
url: packPath + '/pages/about'
})
从3.2.0版本开始支持混写功能，无论是原生小程序文件还是uni-app的文件都可以直接使用某一端的全局对象和相关html和css的自有文件，插件会统一转换成目标端的规范。在
projectToSubPackageConfig.js中，可以将各不同端的原生资源目录设置成同一个，放心的交给插件来处理，可能会有一些特殊段api不兼容的情况，在原生代码中可以通过条件编译来做一些不同平台的条件判断。
(系统默认全局对个小程序平台文件后缀名进行混写，其他更多的混写需要在插件中配置)
例如，我们将微信原生目录(
mainWeixinMpPath)和头条原生目录(
mainToutiaoMpPath)设置成同一个
allNativeMp，将原生原生资源和头条原生资源的对应动态目录(
wxResourcePath)也设置成一个常量
src/allresource，可以任意混写不同端的代码。最后配置插件，开启更高级的混写，混写只能对不是太复杂的页面进行处理，复杂业务的页面混写处理后可能还是有有问题，需要手动通过条件编译进行修复
// projectToSubPackageConfig.js
module.exports={
// 微信原生小程序目录
mainWeixinMpPath: 'allNativeMp',
// 头条原生小程序目录
mainToutiaoMpPath: 'allNativeMp',
// uni项目输出的分包在原生小程序中的路径
subPackagePath: 'uniSubpackage',
// uni项目的App.vue中初始设置的处理方式，默认是relegation(降级模式)，[top(顶级模式) / none(丢弃)]
appMode: 'relegation',
// 如果原生小程序目录中的目录名称合uni项目输出的目录名相同，是否融合处理，默认不融合处理，直接忽略原生小程序里的目录，merge以uni项目优先
mergePack: false,
/**
* uni项目中的原生资源目录路径,null代表使用默认值
* process.env.PACK_TYPE = weixin 默认值为 'src/wxresource'
* process.env.PACK_TYPE = toutiao 默认值为 'src/ttresource'
* 也可以自行设定，通过环境变量process.env.PACK_TYPE进行动态设置
*/
wxResourcePath: 'src/allresource',
// 原生资源目录路径别名, null代表使用默认值，默认值为 @wxResource (所有类型小程序通用)
wxResourceAlias: null,
// 引用原生资源的js的特殊API名称设定, null代表使用默认值，默认值为 __uniRequireWx (所有类型小程序通用)
uniRequireApiName: null,
// 引用原生资源的样式文件的特殊API名称设定, null代表使用默认值，默认值为 __uniWxss (所有类型小程序通用)
uniImportWxssApiName: null,
// uni项目中的原生资源在pages.json中的特殊属性名称，null代表使用默认值，默认值为 wxResource (所有类型小程序通用)
configWxResourceKey: null,
plugins: [
// 条件编译插件应该在混写插件之前使用
'jsPreProcessPlugin', // js条件编译
'cssPreProcessPlugin', // css条件编译
'htmlPreProcessPlugin', // html条件编译
'jsMixinPlugin', // js混写
'polyfillPlugin', // 对一些js方法的polyfill
'htmlMixinPlugin', // html混写
'cssMixinPlugin' // css混写
]
}
比如在uni-app某各页面vue文件
<template>
<view>teat</view>
</template>
<script>
export default {
methods: {
jump () {
// 使用了微信小程序的原生对象
wx.navigateTo({
url: '/pages/test/test'
})
}
}
}
</script>
<style>
/*引入原生头条小程序的ttss*/
__uniWxss{
import: '@wxResource/nativeCommon/test.ttss';
import: '@wxResource/nativeCommon/test1.ttss';
}
</style>
并且原生资源中又有许多其他不同端的小程序页面和样式文件
最后发布生成头条或者微信小程序时，插件都会处理成不同端需要的对象和文件名
这里需要注意的是，现在的混写只是处理各端全局对象(比如
wx,swan,tt等)和文件名(比如
wxml、wxss、ttml、ttss、swan、css等)，如果遇到是各端api和组件的差异，仍然需要开发者自行处理，开发者可以在自定义plugin中进行中心化的处理，也可以在项目代码中直接通过区分不同端来处理
从3.2.0版本开始支持
plugin，设置
projectToSubPackageConfig.js, 现在支持7个系统插件
插件处理的文件路径是经过打包后的路径，就是在
dist目录中各环境各端的pack目录中的物理路径
module.exports = {
plugins: [
// 条件编译插件应该在混写插件之前使用
'jsPreProcessPlugin', // js条件编译
'cssPreProcessPlugin', // css条件编译
'htmlPreProcessPlugin', // html条件编译
'jsMixinPlugin', // js混写
'polyfillPlugin', // 对一些js方法的polyfill
'htmlMixinPlugin', // html混写
'cssMixinPlugin', // css混写
'setLibrary' // 3.3.25新增，修改webpack依赖队列的对象名，用于避免与其他webpack打包的项目混合时可能产生的加载冲突
]
}
修改webpack依赖队列的对象名，用于避免与其他webpack打包的项目混合时可能产生的加载冲突
只要设置此了插件，在编译时，会查找所有uniapp项目编译后的js文件，检测到全局对象
global["webpackJsonp"]，会对其进行替换
可以代替vue.config.js中webpack的library设置
需要在
projectToSubPackageConfig.js的
plugins中添加
setLibrary
默认的替换规则是
global[webpackJsonp_{uni打包后在主小程序中的目录}_{哈希值}]
也可以自定义的替换，通过编写一个自定义的插件实现，比如：
// 编写一个自定义替换global["webpackJsonp"]的插件
function customPlugin (content, pathObject, defaultPluginMap) {
const setLibraryOption = {
// 自定义的库民
library: 'webpackJsonp_xxxxxx',
// 自定义要替换的对象（一般不会改）
reference: 'webpackJsonp'
}
// 进行替换
return defaultPluginMap.setLibrary(content, pathObject, null, setLibraryOption)
}
从3.2.1开始，提供了3个支持原生小程序代码的条件编译系统插件, 通过判断
PACK_TYPE可以进行平台的条件判断，也可以在启动命令中加入自定义的环境变量进行判断（一切在
uniapp2wxpack进程中的
process.env对象中的环境变量都能被用于判断）
原生小程序条件编译的语法与uni-app的条件编译略有差异
js的条件编译插件
// @if PACK_TYPE='weixin'
console.log('only weixin')
// @endif
// @if PACK_TYPE!='baidu'
console.log('exclude baidu')
// @endif
// @if PACK_TYPE='weixin' || PACK_TYPE='baidu'
console.log('weixin or baidu')
// @endif
// @if PACK_TYPE='weixin' && NODE_ENV='development'
console.log('weixin and development')
// @endif
css的条件编译插件
/* @if PACK_TYPE='weixin' */
.test{
color: red;
}
/* @endif */
/* @if PACK_TYPE!='baidu' */
.test{
color: red;
}
/* @endif */
/* @if PACK_TYPE='weixin' || PACK_TYPE='baidu' */
.test{
color: red;
}
/* @endif */
/* @if PACK_TYPE='weixin' && NODE_ENV='development' */
.test{
color: red;
}
/* @endif */
html的条件编译插件
<!-- @if PACK_TYPE='weixin' -->
<view>only weixin</view>
<!-- @endif -->
<!-- @if PACK_TYPE!='baidu' -->
<view>exclude baidu</view>
<!-- @endif -->
<!-- @if PACK_TYPE='weixin' || PACK_TYPE='baidu' -->
<view>weixin or baidu</view>
<!-- @endif -->
<!-- @if PACK_TYPE='weixin' && NODE_ENV='development' -->
<view>weixin and development</view>
<!-- @endif -->
从3.2.0版本开始支持自定义plugin，设置
projectToSubPackageConfig.js
// 定义插件
/**
* 插件接收content和pathObj参数，代表进入插件的文件内容和文件路径对象，返回的内容将作为该文件编译后的内容，不能返回null或者undefined，文件的路径是根据最终打包之后的项目文件路径
* @param content 文件内容
* @param pathObj {relative, absolute} 文件路径对象
* @param defaultPluginMap 系统插件对象，可以调用到系统插件
* @returns {*}
*/
function customPlugin (content, pathObj, defaultPluginMap) {
if (pathObj.relative.match(/\\.wxml$/i)) {
// 使用系统插件处理wxml
return defaultPluginMap.htmlMixinPlugin(content, pathObj)
}
if (pathObj.relative.match(/\\.js$/i)) {
return `var customVar = 12345;\n${content}`
}
return content
}
module.exports = {
plugins: [
'polyfillPlugin',
// 插件1
customPlugin,
// 插件2
function (content, pathObj, defaultPluginMap) {
// 处理头条小程序没有 onUnhandledRejection
// 对app.js处理
if (process.env.PACK_TYPE === 'toutiao' && pathObj.relative.match(/^\/app.js$/)) {
const injectCode = `
tt.onUnhandledRejection = function () {
// .......
};
\n
`
return injectCode + content
}
return content
}
]
}
自定义plugin是最后一步处理的，所以有最高编译权，最多的用途应该是处理混写中插件不能处理的一些不同端api不兼容的情况
在uni的vue文件中引入原生资源目录的wxs同样需要使用
__uniRequireWx
<script module="test" lang="wxs">
// 跳出uni目录引入跟目录的原生wxs资源
__uniRequireWx('@wxResource/../static/test.wxs')
</script>
或者
<wxs module="test">
// 跳出uni目录引入跟目录的原生wxs资源
__uniRequireWx('@wxResource/../static/test.wxs')
</wxs>
此情况一般出现在将uni项目打包后作为一个目录混合进其他小程序开发框架中，由于一些小程序开发框架也是使用webpack进行打包，会导致webpack的全局队列对象名称相互污染（默认是
global["webpackJsonp"]），造成加载模块出现错误
情需要对作为目录的uni项目的
vue.config.js进行配置，添加
output.library
// vue.config.js
const webpack = require('webpack')
// 获取uniapp2wxpack的配置文件projectToSubPackageConfig.js的内容
const projectToSubPackageConfig = require('./projectToSubPackageConfig')
module.exports = {
configureWebpack: {
output: {
// 也可以手动设置一个自己命名的常量
library: projectToSubPackageConfig.subPackagePath
}
}
}
这样设置后，uni项目打包出来的文件的webpack全局队列对象名称将被修改成
global["webpackJsonp" + output.library]，这样就避免了对象名称污染的情况
推荐使用系统插件setLibrary，见setLibrary详细说明
如果原生主小程序目录中已经存在了同uni解耦包命名相同的目录，在构建时，这个目录将被忽略，构建后的项目中的此目录是uni项目生成的解耦包