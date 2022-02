A small module for converting trees to lists and vice versa. Can be used in browser and Node.

Installation

$ npm i un-flatten-tree

Usage

flatten

Converts tree to list.

var uft = require ( 'un-flatten-tree' ); var tree = [ { name : 'A' , items : [ { name : 'B' }, { name : 'C' } ]}, { name : 'D' , items : [ { name : 'E' , items : []} ]} ]; var list = uft.flatten( tree, node => node.items, node => node.name );

list should be ['A', 'B', 'C', 'D', 'E']

unflatten

Converts list to tree.

var uft = require ( 'un-flatten-tree' ); var list = [ { id : 1 , pid : null }, { id : 2 , pid : null }, { id : 3 , pid : 2 }, { id : 4 , pid : 3 }, { id : 5 , pid : 4 } ]; var tree = uft.unflatten( list, (node, parentNode) => node.pid === parentNode.id, (node, parentNode) => parentNode.items.push(node), node => ({ id : node.id, items : []}) );

tree should be

[ { id : 1 , items : []}, { id : 2 , items : [ { id : 3 , items : [ { id : 4 , items : [ { id : 5 , items : []} ]} ]} ]} ]

More complex examples of usage can be found in tests folder.

Typescript

This module also contains type declarations.