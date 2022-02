umy-ui 一套为开发者准备的基于 Vue 2.0 的桌面端组件库,完美解决表格万级数据渲染卡顿,编辑表格卡顿问题

回答下那些看见umy-ui的反应哈, 首先不要去看UI 两字 ,我们是想后续做更多组件。所以搞成了UI库。你完全可以按需引入库里面的表格组件,然后使用其他UI库的组件,都不会冲突。所以不要觉得是你在安装一个UI库,让你去使用一个UI库,并非如此!如果你只是想解决表格卡顿,你只需要关注umy-ui里面的表格组件!

umy-ui叫(U米-ui)

(更多问题请加入umy-ui交流群吧), 不需要您的捐赠, 只需要点击上方的Star!!!

umy-ui官网

umy-ui文档

安装

npm 安装

推荐使用 npm 的方式安装,它能更好地和 webpack 打包工具配合使用

npm install umy-ui

CDN 方式

< link rel = "stylesheet" href = "https://unpkg.com/umy-ui/lib/theme-chalk/index.css" > < script src = "https://unpkg.com/vue/dist/vue.js" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/umy-ui/lib/index.js" > </ script >

示例

<template> <u-table :data="tableData" :border="false" style="width: 100%"> <template slot="empty"> 没有查询到符合条件的记录 </template> <u-table-column prop="name" label="名字" width="180"> </u-table-column> <u-table-column prop="sex" label="性别" width="180"> </u-table-column> <u-table-column prop="age" label="年龄"> <template v-slot="scope"> <el-select v-model="scope.row.sex"> <el-option v-for="item in sexList" :key="item.value" :label="item.label" :value="item.value"></el-option> </el-select> </template> </u-table-column> </u-table> </template> <script> export default { data() { return { sexList: [ { value: 1,label: '男' }, { value: 2,label: '女'}, { value: 3,label: '未知'} ], tableData: [{ sex: '男', name: '王小虎', age: '15' }, { sex: '女', name: '王小明', age: '15' }, { sex: '女', name: '王小丽', age: '15' }, { sex: '未知', name: '王小狗', age: '15' }] } } } </script>

