迁移至内网,作者:@写轮

重要决定

安卓提供了 vw-no-android-hd 版, 由于安卓手机存在各种兼容问题, 放弃安卓的高清也是一种选择. 总比老是出线上故障好

整体介绍

vw是最简单的, 全部自动拉伸, 做页面无视屏幕适配. 当下活动页开发的最佳选择.

flex是需要写适配布局的, 高清兼容好. 安卓UC内核也兼容. 当下项目开发最佳的选择. flex可以加任意参数等比放大, 不受屏幕大小限制;

vl是iOS上最完美的适配, 既能flex, 又能vw, 又能高清. 缺点是安卓完全不支持高清!

vh是打酱油的, 纯粹迎合下vw;

Install

$ npm install umi-hd --save

Usage

import vl from 'umi-hd' ; vl(); vl( 100 , 750 ); vl( 32 , 750 ); vl( 100 , 640 ); import flex from 'umi-hd/lib/flex' ; flex(); flex( 100 , 1 ); flex( 32 ); flex( 100 , 414 / 375 ); import vw from 'umi-hd/lib/vw' ; import vw from 'umi-hd/lib/vw-vw-no-android-hd' ; vw(); vw( 100 , 750 ); vw( 100 , 640 ); vw( 32 , 640 ); import vh from 'umi-hd/lib/vh' ; vh(); vh( 100 , 1270 ); vh( 100 , 1072 ); vh( 32 , 1072 );

License

Component is released under the MIT license.