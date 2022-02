Universal Messaging Format

A message format specification for use with distributed applications.

Version

The current version of this specification is: UMF/1.4.6, which introduces the signature field for message signing.

License

UMF is licensed under the Open Source The MIT License (MIT) and authored by Carlos Justiniano (cjus34@gmail.com) This specification is hosted on Github at: https://github.com/cjus/umf/blob/master/umf.md