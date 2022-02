UI Recorder

UI Recorder is multi-platform UI test case recorder like Selenium IDE but more powerful than Selenium IDE!

UI Recorder is easy to use, even zero cost.

Features

Support all user operation: key event, mouse event, alert, file upload, drag, svg, shadow dom Support mobile native APP(Android, iOS) recorde, powered by Macaca No interference when recording: the same as self test Record test file saved in local Support kinds of expect: val,text,displayed,enabled,selected,attr,css,url,title,cookie,localStorage,sessionStorage Support image diff Support powerful var string Support common test case: one case call another Support parallel test Support i18n: en, zh-cn, zh-tw Support screenshots after each step Support HTML report & JUnit report Support multi systems: Windows, Mac, Linux Test file base on NodeJs: jWebDriver

Screenshots

Video demo

Quick start

Install

Install NodeJs (version >= v7.x) https://nodejs.org/ sudo chown -R $(whoami) $(npm config get prefix)/{lib/node_modules,bin,share} (Mac, Linux) Install chrome https://www.google.com/chrome/ Install UI Recorder npm install uirecorder mocha -g

PC record

Init test project Create new folder uirecorder init Start record test case edit hosts file uirecorder sample/test.spec.js Start WebDriver Server Run test case Run all case: source run.sh ( Linux|Mac ) or run.bat ( Windows ) Run single case: source run.sh sample/test.spec.js ( Linux|Mac ) or run.bat sample/test.spec.js ( Windows ) Get reports & screenshots ./reports/index.html ./reports/index.xml (JUnit) ./reports/index.json ./screenshots/

More Platform Support

Install & start macaca server: Install Macaca Connect your mobile or open emulator macaca server --port 4444 Init test project Create new folder uirecorder init --mobile Start record test case uirecorder --mobile sample/test.spec.js Run test case Run all case: source run.sh ( Linux|Mac ) or run.bat ( Windows ) Run single case: source run.sh sample/test.spec.js ( Linux|Mac ) or run.bat sample/test.spec.js ( Windows ) Get reports & screenshots ./reports/index.html ./reports/index.xml (JUnit) ./reports/index.json ./screenshots/

Documentation Translations

QA

How to debug test code

Install Visual Studio Code & open Visual Studio Code Open the project root folder by vs code Open test file, add break point press F5 key to start, press F10 key to run next line

How to deploy WebDriver Server

How to run selenium standalone server? npm run server Selenium Grid: https://github.com/SeleniumHQ/selenium/wiki/Grid2 F2etest: https://github.com/alibaba/f2etest

How to change webdriver host & port by env temporary, debug for local?

export webdriver=127.0.0.1:4444 or set webdriver=127.0.0.1:4444 (Windows)

Tip: port is not required, For example: export webdriver=127.0.0.1

How to dock Jenkins?

Add commands source ./install.sh source ./run.sh Add reports JUnit: reports/index.xml HTML: reports/index.html

How to filter unstable path

Because some attribute values are random or unstable, we can't record a stable CSS selector We can filter the attributes with a blacklist. You can type uirecorder init and then input the blacklist from the command line

Tip: blacklist is a regex, you can use it like this: /attr_\d+/

How to record common test case?

Record commons/login.mod.js Record sample/test.spec.js please input login.mod.js in recorder start page or jump test case in page After login.mod.js loaded, then recorder other steps source run.sh ( Linux|Mac ) or run.bat ( Windows )

How to record file upload?

UI Recorder only support native file compont direct click <input type="file"> or click <button role="upload">Upload file</button> , the placeholder button must mark as upload with role or data-role File must save to uploadfiles/ directory

How to use vars

edit config.json

{ "recorder" : { ... }, "webdriver" : { ... }, "vars" : { "productId" : "123456" , "productName" : "mp3" } }

start with url: http://xxx.com/product?id={{productId}} add new var with tool panel update var with tool panel jump url with tool panel: http://xxx.com/product?id={{productId}} insert vars string with tool panel: {{productName}} or aaa{{productName}}bbb expect to var string: {{productName}} or aaa{{productName}}bbb

Tip: All var string also support js template string, For example: {{productName}}, ${new Date().getTime()}, ${parseInt(testVars.a)+parseInt(testVars.b)}

How to add hover multiple or add expect after a hover?

Press down Ctrl or Command button Click Add Hover Button, enter hover mode Release Ctrl or Command button Click the dom you want to hover (can add multiple) Click Add Expect Button Click the dom you want to expect Press Esc button or click End Hover Button, exit hover mode

How to expect the value after js eval in front browser?

Add Expect , select type jscode sync mode: return document.title function mode: function ( ) { var str = "aaa" ; return str; } async mode: function ( done ) { setTimeout( function ( ) { done( 123 ); }, 100 ); }

How to hide doms before expect?

uirecorder init Input css selector when init Hide before expect uirecorder start UIRecorder will hide matched doms before expect, then you can expect the dom behind the mask div

How to record option click?

Some steps is not very important, but occasionally displayed, this steps will expect to success always.

Press 'Alt' button Click the target DOM

How to use image diff?

Install GraphicsMagick brew install graphicsmagick (Mac) sudo apt-get install graphicsmagick (Linux) http://www.graphicsmagick.org/download.html (Windows) Add expect with imgdiff select expect type: imgdiff select target element Rebuild the baseline image source run.sh sample/test.spec.js --rebuilddiff (Mac | Linux) run.bat sample/test.spec.js --rebuilddiff (Windows)

Can't do when recording

don't change url in location bar don't change focus by TAB key don't use dblclick, WebDriver no support don't select text by mouse, WebDriver no support don't focus to background window manualy don't click useless DOM, only record key steps

How develop test friendly code?

please dont't use random id or name please name a id for DOM area add label for form please listen click event instead of mousedown

How to set udid to mobile test?

export devices=xxx1,xxx2 (windows: set devices=xxx1,xxx2 ) source run.sh ( Linux|Mac ) or run.bat ( Windows )

How to save raw cmds json?

uirecorder start --raw After test saved, then you can get 2 files: sample/test.spec.js , sample/test.spec.json

Other Tips

Mac system: localhost must place in hosts

License

UIRecorder is released under the MIT license.

