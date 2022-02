uid2

Generate unique ids. Pass in a length and it returns a string .

Installation

npm install uid2

Examples

Without a callback it is synchronous:

const uid = require ( 'uid2' ); const id = uid( 10 );

With a callback it is asynchronous:

const uid = require ( 'uid2' ); uid( 10 , function ( err, id ) { if (err) throw err; });

Imported via uid2/promises it returns a Promise :

const uid = require ( 'uid2/promises' ); async function foo ( ) { const id = await uid( 10 ); }

License

MIT