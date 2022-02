Provide performant/simple way to subscribe to browser DOM UI Events.

You can use a single addEventListener instead of multiple addEventListener for DOM UI Events by UIEventObserver .

Example project show that add 100 "scroll" event handler to window .

Left: 100x addEventListener

Right: 1 UIEventObserver

Features

Provide Observer for addEventListener With UIEventObserver , instead of calling multiple window.addEventListener('scroll', eventHandler) by different components, call subscribe(window, 'scroll', eventHandler) . It will only add a single event listener and dispatch event to those who subscribe the event via EventEmitter.

Lightweight: 5kb(gzip)

Install

Install with npm:

npm install ui-event-observer

Example

import { eventObserver } from "ui-event-observer" ; const handler = ( event ) => { }; eventObserver.subscribe( window , "scroll" , handler); const event = new Event( "scroll" ); window .dispatchEvent(event); eventObserver.unsubscribe( window , "scroll" , handler); eventObserver.unsubscribeAll();

You can also use UIEventObserver class:

import { UIEventObserver } from "ui-event-observer" ;

Usage

UIEventObserver

UIEventObserver class provide performant/simple way to subscribe to browser DOM UI Events.

registers the specified handler on the target element it's called eventName .

Parameters

target : Object - target Element Node

: - target Element Node eventName : string - event name

: - event name handler : Function - event handler

Returns: Function - unsubscribe handler

registers the specified handler on the target element it's called eventName . It is called at once difference from UIEventObserver#subscribe

Parameters

target : Object - target Element Node

: - target Element Node eventName : string - event name

: - event name handler : Function - event handler

Returns: Function - unsubscribe handler

removes the event handler previously registered with UIEventObserver#subscribe

Parameters

target : Object - target Element Node

: - target Element Node eventName : string - event name

: - event name handler : Function - event handler

unsubscribe all events with DOM Event

if has a subscriber at least one, return true

Parameters

targetElement : Object

: domEventName : string

Returns: boolean

