中文版本 | English Version

fe-boilerplate 是笔者对于日常工作中的基于 React/Vue.js 技术栈与实践的收集(部分模板修改自其他项目)与沉淀, dev-config/ 与 package.json 构成了基础的脚手架,支持最新的开发流程与默认的生产环境优化。

为了方便不同级别/熟练程度的开发者使用,笔者将模板尽可能地泛化为多个项目,包含了从入门级到生产环境,微前端等多个不同层次/复杂度的模板项目。其中,模板特性可能包括或不限于以下:

react-snippets: React Snippets(.ts/.tsx), about design patterns/techniques used while developing with React and TypeScript.

vue-snippets: Vue Snippets(.js/.ts), about design patterns/techniques used while developing with Vue and JavaScript/TypeScript.

m-fe-husky-config:Common Dev Configs(ESLint, Prettier, Husky, etc.) for Micro-Frontend Apps

m-fe-rtw: Micro-Frontend boilerplate with React & TypeScript & Webpack, for complicated cooperative applications. | 微前端项目模板

m-fe-vtw: Micro-Frontend boilerplate with Vue & TypeScript & Webpack, for complicated cooperative applications. | 微前端项目模板

fractal-components: Massive Fractal Components in Several Libraries(Vanilla, React, Vue, Weapp), for building your great apps easily again