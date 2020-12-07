当前使用springboot版本为2.x
https://github.com/ueboot/ueboot-starter 当前项目为框架核心代码，无法直接运行使用，可以基于脚手架做二次开发。脚手架工程提供了最基础的代码架构，只需要要导入初始数据库即可。
spring boot2 + vue2.0+iview3.0的基础开发平台，通过这个平台可以快速完成某些CRUD功能的系统（从前端到后端快速实现）
|序号
|组件名称
|版本号
|说明
|1
|ueboot-core
|3.0.0-SNAPSHOT
|java核心模块，含安全拦截、统一异常、数据库查询等
|2
|ueboot-shiro
|3.0.0-SNAPSHOT
|权限管理模块，包含了整个权限功能后端代码和前端页面
|3
|ueboot-parent
|3.0.0-SNAPSHOT
|pom.xml文件，开发项目继承此文件即可使用所有组件功能
|4
|ueboot-generator
|3.0.0-SNAPSHOT
|代码生成器，通可以快速生成前后端代码
|5
|ueboot-ui
|1.5.23
|前端UI组件，提供了一套快速开发的CRUD、Tree、权限配置界面等组件
|6
|ueboot-excel
|xxx
|（开发中）excel相关功能
|7
|ueboot-weixin
|xxx
|（开发中）微信相关功能
对所有请求和返回的json内容提供日志打印
对所有请求内容进行xss拦截\sql注入
封装了统一的异常拦截，对外输出标准的错误码和报文
对请求内容做统一的格式化校验（基于hibernate validate）,返回统一的错误提示
集成了redis缓存，用于保存session会话和spring cache 方法级别的缓存注解。
统一了所有接口返回的对象，都使用Response包装内进行包装，保证前端接口获取到的报文体格式一致
基于Spring Data JPA 提供了基础的BaseRepository和BaseService,实现了单一Entity类的CRUD功能
提供了部分常用工具类
权限管理模块，基于apache shiro的一套资源权限管理功能。可以支持前后端接口级别的权限管理，也支持后台管理系统当中的菜单权限。 当前模块包含了权限相关的后台管理界面，因此在集成时需要将页面一并引入。有自己的表、页面、接口服务，在集成时需要考虑前后端一块集成。
用于指定项目所必备的jar包声明，在具体的项目当中使用是，需要继承该pom文件，便于管理jar包依赖，无需关心ueboot框架需要用到哪些jar文件 在需要用到的项目当中（maven多模块情况下通常是父模块的pom.xml文件），继承该pom.xml。示例：
<parent>
<groupId>com.ueboot</groupId>
<artifactId>ueboot-parent</artifactId>
<version>3.0.0-SNAPSHOT</version>
<relativePath/>
</parent>
SNAPSHOT 版本目前只发布在maven.xiqiao.io上，需要切换本地maven的仓库地址为maven.xiqiao.io。Release版本会发布到maven中央仓库 可以使用任意的maven仓库地址。
代码生成器，通过这个模块提供的功能可以快速生成前后端代码，完成一个单表的CRUD功能。代码生成器提供了UI界面，通过UI界面控制要生成的代码。
前端UI组件，基于iviewui封装了一套常用的UI组件，配合后端的规范可以快速的实现CRUD功能。代码生成器生成的前端页面也是基于这个UI组件来实现的。 对于简单的CRUD界面，开发人员只需要配置json数据即可完成整个CRUD功能。另外提供了登录页面、框架主体页面、权限管理页面，对于想快速直接使用的人来说 可以直接集成这些成体系的UI界面，配合后端接口，快速搭建一套具备完整的用户登录、密码修改权限、管理功能
上面几个图当中的界面都是一个CRUD的界面，包含了新增记录、分页查询、修改和查看记录详情、删除记录、条件查询功能。整个页面只需要一行标签代码结合JSON配置数据 即可实现。
当前项目可以直接启动ueboot-shiro当后台，ueboot-view当前台，进行开发与测试。ueboot-shiro模块会用到其他模块，可以通过在这个模块当中验证修改的功能
cd ueboot-view 执行
npm run dev 需要事先执行过
npm install
-- 在项目根目录下直接执行如下命令
mvn versions:set -DnewVersion=3.0.0-SNAPSHOT
-- 手工修改ueboot-parent目录下的pom.xml当中涉及到ueboot的版本号