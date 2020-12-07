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ueboot

by ueboot
2.1.11 (see all)

springboot2.2、spring-data-jpa、iView4、Vue2 、代码生成器、shiro权限管理、前后端分离、java后台管理系统快速开发框架，通过该框架可以在分钟级别内完成单表的前后端增删改查功能。脚手架工程: https://github.com/ueboot/ueboot-starter ，基于这个工程可以直接开发

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11

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MIT

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DefinitelyTyped

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官方文档

http://www.ueboot.com

当前使用springboot版本为2.x

脚手架工程

https://github.com/ueboot/ueboot-starter 当前项目为框架核心代码，无法直接运行使用，可以基于脚手架做二次开发。脚手架工程提供了最基础的代码架构，只需要要导入初始数据库即可。

1. 概要介绍

  • ueboot是一个基于spring boot2 + vue2.0+iview3.0的基础开发平台，通过这个平台可以快速完成某些CRUD功能的系统（从前端到后端快速实现）
  • 基于iViewUI提供了一套CRUD快速开发UI组件,只需要配置json即可完成单表的CRUD功能，配合后端Java能在1分钟内完成开发。
  • 平台默认提供了安全防范，防止XSS攻击、SQL注入等。
  • 提供代码生成器，生成页面和Java代码，避免纯粹重再复劳动，生成的代码完全可以自主二次修改。
  • 提供最佳实践的开发约定（Maven模块管理、前后端接口、异常、日志、权限等），便于小组协同开发。
  • 基于平台进行二次开发，完全不受平台功能限制，平台提供的功能仅仅帮助大家做了一些开发约定和最佳实践，基于这些约定和最佳实践，让开发提高开发效率，并且保持规范一致性，本质上仅仅是一个基础的开发框架，和自己从零开始搭建的开发框架没任何区别。

2. 包含的功能

序号组件名称版本号说明
1ueboot-core3.0.0-SNAPSHOTjava核心模块，含安全拦截、统一异常、数据库查询等
2ueboot-shiro3.0.0-SNAPSHOT权限管理模块，包含了整个权限功能后端代码和前端页面
3ueboot-parent3.0.0-SNAPSHOTpom.xml文件，开发项目继承此文件即可使用所有组件功能
4ueboot-generator3.0.0-SNAPSHOT代码生成器，通可以快速生成前后端代码
5ueboot-ui1.5.23前端UI组件，提供了一套快速开发的CRUD、Tree、权限配置界面等组件
6ueboot-excelxxx（开发中）excel相关功能
7ueboot-weixinxxx（开发中）微信相关功能

2.1 ueboot-core

  • 对所有请求和返回的json内容提供日志打印

  • 对所有请求内容进行xss拦截\sql注入

  • 封装了统一的异常拦截，对外输出标准的错误码和报文

  • 对请求内容做统一的格式化校验（基于hibernate validate）,返回统一的错误提示

  • 集成了redis缓存，用于保存session会话和spring cache 方法级别的缓存注解。

  • 统一了所有接口返回的对象，都使用Response包装内进行包装，保证前端接口获取到的报文体格式一致

  • 基于Spring Data JPA 提供了基础的BaseRepository和BaseService,实现了单一Entity类的CRUD功能

  • 提供了部分常用工具类

    • 验证码图片输出工具
    • MD5加密工具
    • 固定长度数字格式化成字符工具类，比如：固定订单号长度，不足则用0补
    • 微信接口调用工具类
    • XSS攻击字符过滤工具类

2.2 ueboot-shiro

权限管理模块，基于apache shiro的一套资源权限管理功能。可以支持前后端接口级别的权限管理，也支持后台管理系统当中的菜单权限。 当前模块包含了权限相关的后台管理界面，因此在集成时需要将页面一并引入。有自己的表、页面、接口服务，在集成时需要考虑前后端一块集成。 img

2.3 ueboot-parent

用于指定项目所必备的jar包声明，在具体的项目当中使用是，需要继承该pom文件，便于管理jar包依赖，无需关心ueboot框架需要用到哪些jar文件 在需要用到的项目当中（maven多模块情况下通常是父模块的pom.xml文件），继承该pom.xml。示例：

 <parent>
        <groupId>com.ueboot</groupId>
        <artifactId>ueboot-parent</artifactId>
        <version>3.0.0-SNAPSHOT</version>
        <relativePath/> 
    </parent>

SNAPSHOT 版本目前只发布在maven.xiqiao.io上，需要切换本地maven的仓库地址为maven.xiqiao.io。Release版本会发布到maven中央仓库 可以使用任意的maven仓库地址。

2.4 ueboot-generator

代码生成器，通过这个模块提供的功能可以快速生成前后端代码，完成一个单表的CRUD功能。代码生成器提供了UI界面，通过UI界面控制要生成的代码。

img

2.5 ueboot-ui

前端UI组件，基于iviewui封装了一套常用的UI组件，配合后端的规范可以快速的实现CRUD功能。代码生成器生成的前端页面也是基于这个UI组件来实现的。 对于简单的CRUD界面，开发人员只需要配置json数据即可完成整个CRUD功能。另外提供了登录页面、框架主体页面、权限管理页面，对于想快速直接使用的人来说 可以直接集成这些成体系的UI界面，配合后端接口，快速搭建一套具备完整的用户登录、密码修改权限、管理功能

  • 登录页面 img
  • 框架主题页面 img
  • 用户管理 img
  • 角色管理 img
  • 资源管理 img
  • 增删改查页面 img

上面几个图当中的界面都是一个CRUD的界面，包含了新增记录、分页查询、修改和查看记录详情、删除记录、条件查询功能。整个页面只需要一行标签代码结合JSON配置数据 即可实现。

3.运行

当前项目可以直接启动ueboot-shiro当后台，ueboot-view当前台，进行开发与测试。ueboot-shiro模块会用到其他模块，可以通过在这个模块当中验证修改的功能

  • 启动前台 cd ueboot-view 执行 npm run dev 需要事先执行过npm install
  • 启动后台
    • 打开ueboot-shiro模块
    • 初始化数据库，脚本文件在/resources/sql/ueboot-shiro.sql
    • 修改resources/application.yml文件当中的 数据库链接和Redis配置，需要事先初始化好数据库表结构
    • 找到com.ueboot.shiro.ShiroLocalStartApplication 类，直接右键运行即可
  • 访问http://localhost:8000/swagger-ui.html 可以查看后台接口文档
  • 访问http://localhost:9999 可以操作登录界面，默认用户名ueboot 密码：111111

4.pom修改版本号

   -- 在项目根目录下直接执行如下命令
    mvn versions:set -DnewVersion=3.0.0-SNAPSHOT
    -- 手工修改ueboot-parent目录下的pom.xml当中涉及到ueboot的版本号

5.分支说明

  • master 最新发布的版本代码，与release最新版本一致
  • development 最新开发分支，未发布之前的最新开发代码
  • xxx-release 某个发布的版本分支，每次有新版本release时就会新建分支
  • xxx-fix 基于某个release版本新建的bug修复分支，完成后会合并到development、master分支（如果能兼容）

6.发布记录

  • 2.2.0-release\2.2.1-release 2018年左右发布的版本，已经不再维护，仅保留代码
  • 3.0.0-release 2019年左右发布的版本，与2.2.0存在不兼容（主要是ueboot-view组件不兼容），属于bug维护，已经有部分生产项目在使用，不在新增新的特性
  • 3.1.0-release 2020年11月发布了一个版本到maven中央仓库 采用最新的spring boot \iview版本开发
  • master 3.2.0-SNAPSHOT 日常快照版本开发

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