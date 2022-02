className String additional css class of root dom node

mode String vertical one of ["horizontal","inline","vertical-left","vertical-right"]

activeKey String initial and current active menu item's key.

defaultActiveFirst Boolean false whether active first menu item when show if activeKey is not set or invalid

multiple Boolean false whether allow multiple select

selectable Boolean true allow selecting menu items

selectedKeys String[] [] selected keys of items

defaultSelectedKeys String[] [] initial selected keys of items

openKeys String[] [] open keys of SubMenuItem

defaultOpenKeys String[] [] initial open keys of SubMenuItem

onSelect function({key:String, item:ReactComponent, domEvent:Event, selectedKeys:String[]}) called when select a menu item

onClick function({key:String, item:ReactComponent, domEvent:Event, keyPath: String[]}) called when click a menu item

onOpenChange (openKeys:String[]) => void called when open/close sub menu

onDeselect function({key:String, item:ReactComponent, domEvent:Event, selectedKeys:String[]}) called when deselect a menu item. only called when allow multiple

triggerSubMenuAction Enum { hover, click } hover which action can trigger submenu open/close

openAnimation {enter:function,leave:function}|String animate when sub menu open or close. see rc-motion for object type.

openTransition String css transitionName when sub menu open or close

subMenuOpenDelay Number 0 delay time to show popup sub menu. unit: s

subMenuCloseDelay Number 0.1 delay time to hide popup sub menu. unit: s

forceSubMenuRender Boolean false whether to render submenu even if it is not visible

getPopupContainer Function(menuDOMNode): HTMLElement () => document.body Where to render the DOM node of popup menu when the mode is horizontal or vertical

builtinPlacements Object of alignConfigs for dom-align see placements.ts Describes how the popup menus should be positioned

itemIcon ReactNode | (props: MenuItemProps) => ReactNode Specify the menu item icon.

expandIcon ReactNode | (props: SubMenuProps & { isSubMenu: boolean }) => ReactNode Specify the menu item icon.

direction String Layout direction of menu component, it supports RTL direction too.