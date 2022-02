前端集成开发工具 - uba

介绍

uba 采用微内核、多插件开发,它基于 webpack 封装的 cli 命令行工具,为了解决目前前端快速开发不足而打造,提供一站式项目脚手架、最佳实践初始化、本地服务调试、数据模拟、远程代理、资源编译、静态产出、性能优化等功能。 uba 是一个前端开发工具,可以提供多种开发场景。 核心开发人员会在远端最佳实践仓库 uba-templates 进行更新和维护,当然也可以根据所需的样式和功能提供不同的模板。可以给使用开发者提供轻量、简单、便捷的开发体验,让开发者从复杂的配置中脱离出来,这些复杂而又不易初学者学习的内容,就交给我 uba 来解决吧!

安装

uba有两种使用方式:全局安装方式,用于拉取远端脚手架。另一种是脚手架内依赖开发包的形式使用

安装 node.js 开发环境.(node > 8.x && npm > 3.x)

网络不好的可以使用淘宝的CNPM镜像源

进行工具命令的安装,需要安装到全局环境上使用,后面项目开发中, uba 是可以依赖包形式 NodeAPI 开发使用。

$ npm install uba@2 -g

安装结束后,输入下面命令来确定是否安装成功:

$ uba -v

2.x.x

使用

如何使用前端集成工具 uba 来快速初始化一个前端工程:

$ uba init

使用上下箭头按键来选择你要的前端工程

Available official templates: ? Please select : (Use arrow keys) ❯ template-iuap-react-solution - Iuap React整体解决方案脚手架 template-moli - template-moli template-nc-multiple-pages - NC定制化需求多页面脚手架 template-react-multiple-pages - React多页应用脚手架 template-react-single-pages - 一款带组件库、状态管理并包含示例、参照的开发框架 template-tinper-bee-admin - 采用tinper-bee组件库所构建的管理系统

输入你的工程项目名称,默认不输入的名字为 uba-boilerplate

? boilerplate name : uba-boilerplate Downloading template-react-single-pages please wait . Boilerplate uba-boilerplate done . ? Automatically install NPM dependent packages? Yes Install NPM dependent packages,please wait .

下载完远端的脚手架或最佳实践后, uba 会提示是否全自动安装依赖包,我们选择默认 Y 来继续。

如果不选择的话后面也可以手动使用 npm install 或 cnpm install 去安装使用。

进入安装好的工程根目录下,并执行启动服务命令:

$ cd uba-boilerplate && npm run dev

稍等 uba 就会自动打开你的默认浏览器显示页面的。并会打印一些工具日志,比如 数据模拟 代理访问等。

[HPM] Proxy created: / -> http://cnodejs.org [HPM] Proxy rewrite rule created: "^/mes" ~> "" [HPM] Subscribed to http-proxy events: [ 'proxyRes' , 'error' , 'close' ] [proxy] : /api/ to http://cnodejs.org [HPM] Proxy created: / -> https://api.github.com [HPM] Subscribed to http-proxy events: [ 'proxyRes' , 'error' , 'close' ] [proxy] : /users/,/orgs/ to https://api.github.com [mock]:[/ local /user/get] to ./mock/user/get.json [mock]:[/ local /user/post] to ./mock/user/post.json ******************************************** ❤️ uba-develop-server [core] : v1.2.0 [http] : http://127.0.0.1:3000 [http] : http://10.6.245.141:3000 ********************************************

构建静态资源,执行下面命令即可:

$ npm run build

稍等片刻后,就会在项目目录内产出 dist 文件夹,里面就是我们需要的构建完的资源,是不是很简单:)

以上就是基本使用的说明。

参数

下面是在配置script命令传入的参数如下:

"scripts" : { "dev" : "uba server --port 4000 --noInfo --logLevel debug --chunks --noOpen --homepage=wbalone/pages/login/login.html" }

名称 说明 noProcess 不显示构建进度 logLevel 日志级别,默认:info 其他为:trace,debug,info,warn,error,silent chunks 不显示详细的chunks信息 port 服务器端口设置,默认:3000,如冲突会随机没有使用的端口 noOpen 不自动打开浏览器 homepage 默认打开的页面相对路径

说明

uba@2版本是基于 webpack2 稳定版本封装,使用的插件和加载器都是最稳定的

一般开发不需要每个人都安装全局uba去初始化使用,团队内的核心开发人员初始化构建好项目后,参与开发者只需要安装 npm install 后,通过 npm run dev 开启调试服务、 npm run build 来构建项目即可。

配置

代理设置

const proxyConfig = [{ enable : true , router : "/api/" , headers : { "X-XSS" : "X-XSS" }, pathRewrite : { '^/mes' : '' }, url : "http://cnodejs.org" }, { enable : true , router : [ "/users/" , "/orgs/" ], url : "https://api.github.com" }];

上面是项目里默认的一些设置,一般来说这个配置足够使用了,无非是我们按照后端给的接口去登录拿到Cookies,然后授权请求代理数据接口。我们需要代理到指定的路由就要去设置指定的路由地址即可

historyApiFallback 设置

需要使用该功能,直接设置为true就好

const svrConfig = { historyApiFallback : true }

静态资源托管

顾名思义, uba 开启一个静态的 http 服务来把我们工程下的指定资源提供 http 访问

const staticConfig = { folder : 'src/static' }

设置该项后,重启服务我们可以通过 http://127.0.0.1;3000/${src/static目录内的资源访问}

webpack2 配置

其他的配置就是我们普通的 webpack 配置,包含入口、出口、加载器、插件等。

可以根据官网的配置去个性化我们的工程配置,也可以使用uba默认集成好的无需设置。

配置参考:https://webpack.docschina.org/concepts/

Mock 配置

uba.mock.js 包含各种HTTP请求方法

如果 mock 和 proxy 混用,路由完全一致,那么 uba 的优先级是 webpack assets > mock > proxy

模拟方法体可以是: GET , POST , DELETE , PUT , HEAD , OPTIONS 等

整体来说就是一个标准的 JSON , key 代表我们模拟的本地路由地址, value 代表我们本地路径的模拟JSON文件

module .exports = { "GET" : [ { "/local/user/get" : "./mock/user/get.json" }, { "/order/delivery/list" : "./mock/order/delivery/list.json" }, { "/order/manage/orderType" : "./mock/order/manage/orderType.json" }, { "/route/data" : "./mock/sidebar.json" } ], "POST" : [ { "/system/role/list" : "./mock/sys-manage/role-manage/list.json" }, { "/order/manage/list" : "./mock/order/manage/list.json" }, { "/order/delivery/removelist" : "./mock/order/delivery/removeList.json" }, { "/customer_credit/getAssoVo" : "./mock/sales/customer-search.json" }, { "/sales/customer/create" : "./mock/sales/customer-create.json" } ] }

说明