一个用于解析UA来得到用户终端信息的JS库,详情可见线上demo

下载

npm install ua-device

Why ua-device ?

由于在国内生产PC的厂家有限,大众用户使用的浏览器也主要是当前的一些主流浏览器。因此目前的UA解析库在对OS、浏览器外壳、浏览器内核等的识别率都相当高。但是由于国内的移动设备的五花八门,对于移动设备的硬件信息是很难用一套通用的方法进行识别,因此 ua-device 诞生

通过机型识别品牌: 例如 [-\s](Galaxy[\s-_]nexus|Galaxy[\s-_]\w*[\s-_]\w*|Galaxy[\s-_]\w*|SM-\w*|GT-\w*|s[cgp]h-\w*|shw-\w* 这样的匹配规则以及一些从中关村在线爬取到的机型名称如 G3508 、 G3508J 、 G3508i 等识别出来该机型的品牌为 Samsung 因为单纯从UA信息确实无法得到品牌数据,这也是为何很多高Star的UA解析库识别手机品牌成功率只有30%-40%的原因( ua-device 识别率可见下面测试用例)。 解决国内UA信息不规范: 由于国内很多手机生产厂家的设计问题,例如小米可供识别的UA数据可能为 mi 2 、 mi2 、 m2 、 mi-2LTE 、 MI-20150XX 、 minote 等等,如果匹配规则限制太紧就会导致数据无法命中,如果匹配规则太松又会让其它山寨机型滥竽充数,所以需要一套比较特殊的处理流程。 解决国内因不同发版而造成的UA数据不一致: 例如很多机型会因同电信、移动、联通而UA信息不同,但实际应该把他们算成同一款手机 解决机型的重命名与合并: 很多手机在不同时间生产其UA信息可能不同,所以需要对他们进行合并,防止在展示top数据时因数据分散而排不上号。

目录结构

ua-device/ ├── LICENSE ├── README .md ├── index .js ├── lib │ ├── ua-device .js │ └── useragent-base .js ├── package .json └── test ├── index .js ├── test_input └── treemap .js

测试

npm test

有兴趣的同学可以将 ua-device 与其它高star库进行对比,相信对比后无论在识别成功率还是识别内容的准确性上,你都会选择 ua-device 。

调用方式