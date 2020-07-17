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by 小鱼
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中文网页重设与排版：一致化浏览器排版效果，构建最适合中文阅读的网页排版

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License

MIT

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DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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Readme

中文网页重设与排版：

目标：一致化浏览器排版效果，构建最适合中文阅读的网页排版。包括桌面和移动平台。

预览：typo.css

一、目录结构

.
├── README.md           --- 使用帮助
├── license.txt         --- 许可证
├── typo.css            --- 将应用于你的项目
└── typo.html           --- Demo/预览

二、TYPO.CSS 的设计和使用

TYPO.CSS 主要包括：

1、一般 reset.css 所需的内容

目前的设计是这样的，尽量保持完整的 reset，比如让 ul/ol 无样式并且无多余的 padding/margin，这是必须的，因为一个网可能需要很多自定义的的内容，在实践中我们并不希望像 ul/ol 有样式，这样我们得用优先级去覆盖，这是非常麻烦的事。所以 typo.css 并不像 normalize.css，后者给每一个元素都预先定义了样式，这样在自定义的时候将是非常痛苦的。要大保持干净的所有元素一致化的 reset 才是最佳实践。

2、class="typo" 阅读内容排版

在文章/文档阅读的页面，需添加 .typo 这个 class，这样 table/ol/ul 等都会有预定的样式，让你的排版像 http://typo.sofi.sh 一样，让用户阅读起来更舒服。

在父容器在没有添加 class="typo" 的时候，可以使用 class="typo-标签"（如 class="typo-ul"）来实现像 .typo > ul 这样结构的样式。

3、增加类：

主要是一些需要中文日常排版需要的元素和语文对应样式的增强，目前包括：

(1) 专名号：使用标签 <u> 或者 .typo-u
(2) 着重号：使用 class .typo-em
(3) 清理浮动：与一般 reset.css 保持一致 .clearfix
(4) 强制换行：添加 .textwrap 到文本所在的容器，如果是 table 测还需要 .textwrap-table
(5) 衬线字体：添加 .serif
(6) 创建 border-box：在 html 中添加 .borderbox #why

三、开源许可

基于 MIT License 开源，使用代码只需说明来源，或者引用 license.txt 即可。

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