目标：一致化浏览器排版效果，构建最适合中文阅读的网页排版。包括桌面和移动平台。

预览：typo.css

. ├── README.md ├── license.txt ├── typo.css └── typo.html

二、TYPO.CSS 的设计和使用

1、一般 reset.css 所需的内容

目前的设计是这样的，尽量保持完整的 reset，比如让 ul/ol 无样式并且无多余的 padding / margin ，这是必须的，因为一个网可能需要很多自定义的的内容，在实践中我们并不希望像 ul/ol 有样式，这样我们得用优先级去覆盖，这是非常麻烦的事。所以 typo.css 并不像 normalize.css，后者给每一个元素都预先定义了样式，这样在自定义的时候将是非常痛苦的。要大保持干净的所有元素一致化的 reset 才是最佳实践。

2、 class="typo" 阅读内容排版

在文章/文档阅读的页面，需添加 .typo 这个 class，这样 table/ol/ul 等都会有预定的样式，让你的排版像 http://typo.sofi.sh 一样，让用户阅读起来更舒服。

在父容器在没有添加 class="typo" 的时候，可以使用 class="typo-标签" （如 class="typo-ul" ）来实现像 .typo > ul 这样结构的样式。

3、增加类：

主要是一些需要中文日常排版需要的元素和语文对应样式的增强，目前包括：

(1) 专名号：使用标签 <u> 或者 .typo-u

(2) 着重号：使用 class .typo-em

(3) 清理浮动：与一般 reset.css 保持一致 .clearfix

(4) 强制换行：添加 .textwrap 到文本所在的容器，如果是 table 测还需要 .textwrap-table

(5) 衬线字体：添加 .serif

(6) 创建 border-box：在 html 中添加 .borderbox #why

基于 MIT License 开源，使用代码只需说明来源，或者引用 license.txt 即可。