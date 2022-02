Extracts string messages from TypeScript React components or ts files that use React Intl. You can use it in React Native too.

Usage

If you have many files to processes,you can get contents use node-glob with fs module Custom component support since version 0.3.0 . checkout tests/index.js

npm i typescript-react-intl -D

var parse = require ( "typescript-react-intl" ).default; var results = parse(contents); var results = parse(contents, { tagNames : [ "MyComponent" , "StyledText" ], });

Only support <FormattedMessage/> and defineMessages We don't use <FormattedHtmlMessage/>

Examples