Create Node.js applications based on TypeScript with zero-configuration.

Inspired by create-react-app and Dan Abramov's The Melting Pot of JavaScript.

Supports testing, building, and development in watch mode

Supports custom TypeScript path mappings, aka compilerOptions.path

Quick Start Guide

npx typescript-node-scripts create <appName> cd <appName> yarn start

Requirements

node >=10.12.0

Documentation

Access the documentation here: https://liangchunn.github.io/typescript-node-scripts