TypeScript language service plugin to check ESLint errors.

Features

Report ESLint errors as TypeScript semantic diagnostics

Create code-fix for ESLint errors if they have fixer

Usage

Requirements (peer dependencies)

typescript

@typescript-eslint/parser >= 5.0.0

>= 5.0.0 eslint >= 8.0.0

Install

npm install typescript-eslint-language-service -D

Configure

And configure plugins section in your tsconfig.json, for example:

{ "compilerOptions" : { "module" : "commonjs" , "target" : "es5" , "plugins" : [ { "name" : "typescript-eslint-language-service" } ] } }

It's ready to go. Launch your TypeScript IDE.

Plugin options

type PluginOptions = { name: "typescript-eslint-language-service" ; watchDirs?: string []; };

watchDirs

By default, this plugins watches only .eslintrc.* files that exist in your project root directory. If you want to watch other directories, add their names.

Tips

Set TS_ESLINT_SERVICE_DISABLED env parameter and restart your IDE to turn this plugin off.

If you use older version of ESLint packages

If your eslint version is < 8.0.0, install typescript-eslint-language-service@4.x.x .

If you use older version of @typescript-eslint packages

If your @typescript-eslint tool's version is < 4.0.0, install typescript-eslint-language-service@3.1.x .

If your @typescript-eslint tool's version is <= 3.4.0, install typescript-eslint-language-service@3.0.x .

If your @typescript-eslint tool's version is <= 2.x.x, install typescript-eslint-language-service@2.x.x .

LICENSE

MIT