routing-controllers integration with TypeORM

This extension for TypeORM provides handy decorators that can be used with routing-controllers.

Installation

Install module:

npm install typeorm-routing-controllers-extensions --save

Install routing-controllers:

npm install routing-controllers --save

That's all, start using decorators!

Usage

All decorators can be used on properties and constructor arguments, e.g. you can use both property and constructor injection.

Creates entity from the request parameter.

Example:

import {JsonController, Get} from "routing-controllers" ; import {EntityFromParam} from "typeorm-routing-controllers-extensions" ; import {User} from "../entity/User" ; () export class UserController { ( "/users/:id" ) get ( ( "id" ) user: User) { return user; } }

Creates entity from the request query parameter.

Example:

import {JsonController, Get} from "routing-controllers" ; import {EntityFromQuery} from "typeorm-routing-controllers-extensions" ; import {User} from "../entity/User" ; () export class UserController { ( "/users" ) get ( ( "id" ) user: User) { return user; } }

Creates entity from the request cookie.

Example:

import {JsonController, Get} from "routing-controllers" ; import {EntityFromCookie} from "typeorm-routing-controllers-extensions" ; import {User} from "../entity/User" ; () export class UserController { ( "/users" ) get ( ( "userId" ) user: User) { return user; } }

Creates entity from the request body.

Example:

import {JsonController, Post} from "routing-controllers" ; import {EntityFromBody} from "typeorm-routing-controllers-extensions" ; import {User} from "../entity/User" ; () export class UserController { ( "/users" ) save( () user: User) { return this .userRepository.persist(user); } }

Creates entity from the request's body parameter.

Example:

import {JsonController, Post} from "routing-controllers" ; import {EntityFromBodyParam} from "typeorm-routing-controllers-extensions" ; import {User} from "../entity/User" ; () export class UserController { ( "/users" ) save( ( "user" ) user: User) { return this .userRepository.persist(user); } }

Decorators Options

Each decorator accepts EntityParamOptions which has following options:

connection?: string

Name of the connection to be used in TypeORM. By default, its "default" connection.

required: boolean

Indicate if this parameter's value is required. If its required and client didn't pass a value, routing-controllers will throw an error.

parse: boolean

Specifies "parseJson" option to routing-controllers.

type: Function

Entity type. Automatically retrieved from entity param's type, but in some cases, for example if you are using array of entities it should be passed explicitly.

property: boolean

Property to find by. If not specified, then entity will be fetched by its primary keys.

Samples

Take a look on samples in ./sample for examples of usages.