⚠️ This project is in a maintenance phase. See #329 for details.

Generates models for TypeORM from existing databases. Supported db engines:

Microsoft SQL Server

PostgreSQL

MySQL

MariaDB

Oracle Database

SQLite

Installation

Versions

Typeorm-model-generator comes with preinstalled driver for each supported db(except for oracle). However if you want to use it as a dev-dependency you may want to install your db driver manually to reduce dependency footprint, reduce time spent in the CI. In such case you can use version without preinstalled db drivers - npm i typeorm-model-generator@no-engines .

Global module

To install module globally simply type npm i -g typeorm-model-generator in your console.

Npx way

Thanks to npx you can use npm modules without polluting global installs. So nothing to do here :)

To use npx you need to use npm at version at least 5.2.0. Try updating your npm by npm i -g npm Database drivers All database drivers except oracle are installed by default. To use typeorm-model-generator with oracle database you need to install driver with npm i oracledb and configure oracle install client on your machine.

Usage

There are two way to use this utility:

Use step by step wizard which will guide you though the process - just type npx typeorm-model-generator in your console.

in your console. Provide all parameters through command line(examples below)

Use npx typeorm-model-generator --help to see all available parameters with their descriptions. Some basic parameters below:

Usage: typeorm-model-generator -h <host> -d <database> -p [port] -u <user> -x [password] -e [engine] Options: --help Show help [boolean] --version Show version number [boolean] -h, --host IP address/Hostname for database server [default: "127.0.0.1"] -d, --database Database name(or path for sqlite) [required] -u, --user Username for database server -x, --pass Password for database server [default: ""] -p, --port Port number for database server -e, --engine Database engine [choices: "mssql", "postgres", "mysql", "mariadb", "oracle", "sqlite"] [default: "mssql"] -o, --output Where to place generated models [default: "./output"] -s, --schema Schema name to create model from. Only for mssql and postgres. You can pass multiple values separated by comma eg. -s scheme1,scheme2,scheme3 --ssl [boolean] [default: false]

Examples

Creating model from local MSSQL database Global module typeorm-model-generator -h localhost -d tempdb -u sa -x !Passw0rd -e mssql -o . Npx Way npx typeorm-model-generator -h localhost -d tempdb -u sa -x !Passw0rd -e mssql -o .

Creating model from local Postgres database, public schema with ssl connection Global module typeorm-model-generator -h localhost -d postgres -u postgres -x !Passw0rd -e postgres -o . -s public Npx Way npx typeorm-model-generator -h localhost -d postgres -u postgres -x !Passw0rd -e postgres -o . -s public

Creating model from SQLite database Global module typeorm-model-generator -d "Z:\sqlite.db" -e sqlite -o . Npx Way npx typeorm-model-generator -d "Z:\sqlite.db" -e sqlite -o .



Use Cases

Please take a look at few workflows which might help you with deciding how you're gonna use typeorm-model-generator.

Naming strategy

If you want to generate custom names for properties in generated entities you need to use custom naming strategy. You need to create your own version of NamingStrategy and pass it as command parameter.