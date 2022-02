Typed graphql-js

The type definition for graphql-js .

Install using npm for Typescript 2

npm install --save-dev typed-graphql

Install latest using npm for Typescript 2

npm install --save-dev git://github.com/nitintutlani/typed-graphql

Add this to a typings.d.ts file.

/// < reference types = "typed-graphql" />

Install using typings

typings install --save github:nitintutlani/typed-graphql

Usage

Follow these reference links for more information:

Typings project

tsconfig.json documentation

Make sure your typescript compatible code editor, linter and tsc compiler are able to reach out to typings/index.d.ts to resolve related references.

License

MIT