Just a reasonable typeof

DESCRIPTION

typeName function returns reasonable type name for input value.

description input result null literal null 'null' undefined value undefined 'undefined' string literal 'foo' 'string' number literal 5 'number' boolean literal false 'boolean' regexp literal (Android 4.1+) /^not/ 'RegExp' array literal ['foo', 4] 'Array' object literal {name: 'bar'} 'Object' (be careful!) function expression function () {} 'function' String object new String('foo') 'String' Number object new Number('3') 'Number' Boolean object new Boolean('1') 'Boolean' Date object new Date() 'Date' RegExp object (Android 4.1+) new RegExp('^not', 'g') 'RegExp' Array object new Array() 'Array' Object object new Object() 'Object' Function object new Function('x', 'y', 'return x + y') 'function' (be careful!) Error object new Error('error!') 'Error' TypeError object new TypeError('type error!') 'TypeError' NaN NaN 'number' Infinity Infinity 'number' Math Math 'Math' JSON (IE8+) JSON 'JSON' arguments object (IE9+) (function(){ return arguments; })() 'Arguments' User-defined constructor new Person('alice', 5) 'Person' Anonymous constructor new AnonPerson('bob', 4) '' Named class new(class Foo { constructor() {} }) 'Foo' Anonymous class new(class { constructor() {} }) '' Symbol Symbol("FOO") 'symbol' Promise Promise.resolve(1) 'Promise'

EXAMPLE

const typeName = require ( 'type-name' ); const assert = require ( 'assert' ); assert(typeName( null ) === 'null' ); assert(typeName( undefined ) === 'undefined' ); assert(typeName( 'foo' ) === 'string' ); assert(typeName( 5 ) === 'number' ); assert(typeName( false ) === 'boolean' ); assert(typeName( /^not/ ) === 'RegExp' ); assert(typeName([ 'foo' , 4 ]) === 'Array' ); assert(typeName({ name : 'bar' }) === 'Object' ); assert(typeName( function ( ) {}) === 'function' ); assert(typeName( new String ( 'foo' )) === 'String' ); assert(typeName( new Number ( '3' )) === 'Number' ); assert(typeName( new Boolean ( '1' )) === 'Boolean' ); assert(typeName( new Date ()) === 'Date' ); assert(typeName( new RegExp ( '^not' , 'g' )) === 'RegExp' ); assert(typeName( new Array ()) === 'Array' ); assert(typeName( new Object ()) === 'Object' ); assert(typeName( new Function ( 'x' , 'y' , 'return x + y' )) === 'function' ); assert(typeName( new Error ( 'error!' )) === 'Error' ); assert(typeName( new TypeError ( 'type error!' )) === 'TypeError' ); assert(typeName( NaN ) === 'number' ); assert(typeName( Infinity ) === 'number' ); assert(typeName( Math ) === 'Math' ); assert(typeName( JSON ) === 'JSON' ); assert(typeName(( function ( ) { return arguments ; })()) === 'Arguments' ); assert(typeName( Symbol ( "FOO" )) === 'symbol' ); assert(typeName( Promise .resolve( 1 )) === 'Promise' ); function Person ( name, age ) { this .name = name; this .age = age; } const AnonPerson = function ( name, age ) { this .name = name; this .age = age; }; assert(typeName( new Person( 'alice' , 5 )) === 'Person' ); assert(typeName( new AnonPerson( 'bob' , 4 )) === '' ); assert(typeName( new ( class Foo { constructor () {} })) === 'Foo' ); assert(typeName( new ( class { constructor () {} })) === '' );

INSTALL

npm install --save type -name

USAGE

const typeName = require ( 'type-name' ); console .log(typeName(anyVar));

AUTHOR

CONTRIBUTORS

LICENSE

Licensed under the MIT license.