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by iMaeGoo
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💬 一个简洁、安全、免费的静态网站评论系统 | A simple, safe, free comment system.

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12d ago

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18

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Dependencies

15

License

MIT

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DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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Readme

Twikoo

一个简洁、安全、免费的静态网站评论系统，基于腾讯云开发
A simple, safe, free comment system based on Tencent CloudBase (tcb).

特色 | Features

点击展开

简单

  • 免费搭建（使用云开发作为评论后台，每个用户均长期享受1个免费的标准型基础版1资源套餐）
  • 简单部署（支持一键部署、手动部署、命令行部署）

易用

  • 支持回复、点赞
  • 无需额外适配，支持搭配浅色主题与深色主题使用
  • 支持 API 调用，批量获取文章评论数、最新评论
  • 访客在昵称栏输入 QQ 号，会自动补全 QQ 昵称和 QQ 邮箱
  • 访客填写数字 QQ 邮箱，会使用 QQ 头像作为评论头像
  • 支持评论框粘贴图片（可禁用）
  • 支持插入图片（可禁用）
  • 支持去不图床、云开发图床
  • 支持插入表情（可禁用）
  • 支持 Ctrl + Enter 快捷回复
  • 评论框内容实时保存草稿，刷新不会丢失
  • 支持 Katex 公式
  • 支持按语言的代码高亮

安全

  • 隐私信息安全（通过云函数控制敏感字段（邮箱、IP、环境配置等）不会泄露）
  • 支持 Akismet 垃圾评论检测（需自行注册 akismet.com
  • 支持腾讯云内容安全垃圾评论检测（需自行注册 腾讯云内容安全
  • 支持人工审核模式
  • 防 XSS 注入
  • 支持限制每个 IP 每 10 分钟最多发表多少条评论

即时

  • 支持邮件提醒（访客和博主）
  • 支持微信提醒（仅针对博主，基于 Server酱，需自行注册）
  • 支持 QQ 提醒（仅针对博主，基于 Qmsg酱，需自行注册）

个性

  • 支持自定义评论框背景图片
  • 支持自定义“博主”标识文字
  • 支持自定义通知邮件模板
  • 支持自定义评论框提示信息（placeholder）
  • 支持自定义表情列表（兼容 OwO 的数据格式
  • 支持自定义【昵称】【邮箱】【网址】必填 / 选填
  • 支持自定义代码高亮主题

便捷管理

  • 内嵌式管理面板，通过密码登录，可方便地查看评论、隐藏评论、删除评论、修改配置
  • 支持隐藏管理入口，通过输入暗号显示
  • 支持从 Valine、Artalk、Disqus 导入评论

缺点

  • 国外请求较慢
  • 部署需要实名认证
  • 不支持 IE

预览 | Preview

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更新日志 & 开发计划 | Release notes & plans

更新日志 & 开发计划

开发 | Development

如果您想在本地二次开发，可以参考以下命令：

yarn dev # 开发 (http://localhost:9820/demo.html)
yarn lint # 代码检查
yarn build # 编译 (dist/twikoo.all.min.js)

如果您的改动能够帮助到更多人，欢迎提交 Pull Request！

国际化 | I18N

支持简体中文、繁体中文、English。欢迎提交翻译 PR

许可 | License

MIT License

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