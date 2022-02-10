一个简洁、安全、免费的静态网站评论系统，基于腾讯云开发。

A simple, safe, free comment system based on Tencent CloudBase (tcb).

特色 | Features

点击展开 简单 免费搭建（使用云开发作为评论后台，每个用户均长期享受1个免费的标准型基础版1资源套餐）

简单部署（支持一键部署、手动部署、命令行部署） 易用 支持回复、点赞

无需额外适配，支持搭配浅色主题与深色主题使用

支持 API 调用，批量获取文章评论数、最新评论

访客在昵称栏输入 QQ 号，会自动补全 QQ 昵称和 QQ 邮箱

访客填写数字 QQ 邮箱，会使用 QQ 头像作为评论头像

支持评论框粘贴图片（可禁用）

支持插入图片（可禁用）

支持去不图床、云开发图床

支持插入表情（可禁用）

支持 Ctrl + Enter 快捷回复

评论框内容实时保存草稿，刷新不会丢失

支持 Katex 公式

支持按语言的代码高亮 安全 隐私信息安全（通过云函数控制敏感字段（邮箱、IP、环境配置等）不会泄露）

支持 Akismet 垃圾评论检测（需自行注册 akismet.com）

支持腾讯云内容安全垃圾评论检测（需自行注册 腾讯云内容安全）

支持人工审核模式

防 XSS 注入

支持限制每个 IP 每 10 分钟最多发表多少条评论 即时 支持邮件提醒（访客和博主）

支持微信提醒（仅针对博主，基于 Server酱，需自行注册）

支持 QQ 提醒（仅针对博主，基于 Qmsg酱，需自行注册） 个性 支持自定义评论框背景图片

支持自定义“博主”标识文字

支持自定义通知邮件模板

支持自定义评论框提示信息（placeholder）

支持自定义表情列表（兼容 OwO 的数据格式）

支持自定义【昵称】【邮箱】【网址】必填 / 选填

支持自定义代码高亮主题 便捷管理 内嵌式管理面板，通过密码登录，可方便地查看评论、隐藏评论、删除评论、修改配置

支持隐藏管理入口，通过输入暗号显示

支持从 Valine、Artalk、Disqus 导入评论 缺点 国外请求较慢

部署需要实名认证

不支持 IE

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