DEPRECATED - replaced with @turf/distance

turf distance module

Calculates the distance between two Point|points in degrees, radians, miles, or kilometers. This uses the Haversine formula to account for global curvature.

Parameters

parameter type description from Feature.\<Point> origin point to Feature.\<Point> destination point [units=kilometers] String optional: can be degrees, radians, miles, or kilometers

Example

var point1 = { "type" : "Feature" , "properties" : {}, "geometry" : { "type" : "Point" , "coordinates" : [ -75.343 , 39.984 ] } }; var point2 = { "type" : "Feature" , "properties" : {}, "geometry" : { "type" : "Point" , "coordinates" : [ -75.534 , 39.123 ] } }; var units = "miles" ; var points = { "type" : "FeatureCollection" , "features" : [point1, point2] }; var distance = turf.distance(point1, point2, units);

Returns Number , distance between the two points

Installation

Requires nodejs.

$ npm install turf-distance

Tests