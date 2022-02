ttf2woff

ttf2woff converts TTF fonts to WOFF format. That can be useful for different webfont generation tools.

This is node.js partial port of original woff CLI tools http://people.mozilla.com/~jkew/woff/

Usage

Install:

npm install -g ttf2woff

Usage example:

ttf2woff fontello.ttf fontello.woff

Authors

Viktor Semykin thesame.ml@gmail.com

License

Copyright (c) 2013 Vitaly Puzrin. Released under the MIT license. See LICENSE for details.