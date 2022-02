TSV

Deprecated

This package is not maintained, and should not be used in production. The parser fails on non-sanitized data and is not suitable for large payloads especially in a node server. I suggest trying out papaparse or csv-parse instead.

TSV/CSV converter and parser. Good for serving time-series (or any series) data to use in D3.js or other client-side graph libraries.

Warning: This module does very dumb parsing and is not suitable for unclean data not generated by yourself. Processing is synchronous. Not suitable for large datasets. Unless you're really into minimal code, please use a better supported tool like node-csv-parser.

Install

npm install tsv

Usage

var csv = require ( 'csv' ) var tsv = require ( 'xsv' ).tsv { tsv, csv } = require 'xsv'

The data argument for stringify must be a flat array of objects. Keys will be derived from the first item.

TSV .stringify ([ { id : 1 , name : 'xx' }, { id : 2 , name : 'yy' } ... ])

Outputs

id name 1 xx 2 yy

API

TSV.stringify(object)

TSV.parse(tsv_string)

CSV.stringify(object)

CSV.parse(csv_string)

Options and custom separators

No headers:

// Creating a new parser var Parser = require( 'tsv' ). Parser var CSV = new Parser (",", { header : false }) // Using the default parser var CSV = require( 'tsv' ).CSV CSV. header = false

Custom "pipe-separated values":