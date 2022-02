Tsubaki

Promisify with native promises

Features

Actually maintained

Uses node 8's util.promisify when running on node 8 to promisify functions

Install

npm install tsubaki

Usage

const { promisifyAll } = require ( 'tsubaki' ); const fs = promisifyAll( require ( 'fs' )); fs.writeFileAsync( 'test.txt' , '123456' , 'utf-8' ) .then( () => fs.readFileAsync( 'test.txt' , 'utf-8' )) .then( ( content ) => console .log(content));

Contributing

Fork it! Create your feature branch: git checkout -b my-new-feature Commit your changes: git commit -am 'Add some feature' Push to the branch: git push origin my-new-feature Submit a pull request :D

Author

Tsubaki © iCrawl, Released under the MIT License.

Authored and maintained by iCrawl.