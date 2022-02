TSLint shareable config for XO

Note that TSLint is deprecated.

Install

$ npm install

Usage

Add the following to your TSLint config:

{ "extends" : "tslint-xo" }

Or this if you want 2-space indentation instead of tabs:

{ "extends" : "tslint-xo/space" }

xo - JavaScript linter

