tslint rules for jasmine tests

Install

npm install tslint-jasmine-rules --save-dev

Then reference the rules in your tslint.json and enable the rules you want:

{ "extends" : [ "tslint-jasmine-rules" ], "rules" :{ } }

Available rules

{ "no-focused-tests" : true , "no-disabled-tests" : true , "expect-length" : true }

Fixable

The following rules are fixable:

no-focused-tests

no-disabled-tests